La sanitat pública suspén en nombre d’infermeres: en fan falta 14.238 per a equiparar-se a la UE

La sanitat pública valenciana té un dèficit de 14.238 infermeres per a poder equiparar-se amb la mitjana de la Unió Europea. És una situació persistent, però que es confirma un any més, segons les dades de l’informe “L’escassetat de les infermeres. Un risc per a la seguretat dels pacients”, del Consell General d’Infermeria (CGI). Els 27 tenen una mitjana de 8,19 infermers per cada miler de persones, mentres que la Comunitat Valenciana es queda en una ràtio de 5,56.

El suspens en nombre de professionals no és només en comparació amb la mitjana europea, sinó també amb la nacional, que presenta una taxa mitjana de 6,36, quasi un punt per damunt de la taxa autonòmica. Perquè la sanitat valenciana s’equiparara a la mitjana nacional, es necessitarien 4.336 professionals addicionals. De fet, l’autonomia valenciana és la tercera pitjor en esta matèria, només per davant de Múrcia, la ràtio de la qual és de 4,99; i de Galícia, amb 5,16. En contraposició, Navarra és l’única autonomia que supera la ràtio europea, amb 8,92 infermeres per miler d’habitants. La recomanació de la UE és de 8,19. Molt a prop es queda el País Basc, amb una ràtio de 8,09, l’única, amb Navarra, que supera la ràtio de 8.

Males dades en les tres províncies

La situació és preocupant en les tres províncies de la Comunitat Valenciana, perquè cap de les tres arriba a la mitjana nacional. L’única que es queda prop de la mitjana nacional és la de València, amb 6,11 infermeres per miler. En pitjor situació, es troben Castelló (5,53) i Alacant, que té una ràtio de 4,82, amb la qual se situa com la quinta pitjor província de tot Espanya. Només supera Ourense (4,78), Almeria (4,77), Guadalajara (4,42) i Pontevedra (3,96).

En este sentit, la província de València necessitaria 1.850 infermeres per a arribar a la mitjana de la UE i a penes 695 per a igualar la ràtio nacional de 6,36. En el cas de Castelló, en caldrien 7.431 i 521, respectivament; mentres que, a Alacant, l’esforç seria major per a equiparar-se tant a la UE, per a la qual cosa es necessitarien 7.431 professionals, com a la mitjana nacional, amb 3.129 infermeres addicionals.

Una infermera administra una vacuna a un home adult / J. M. López

Problema a llarg termini

El Ministeri de Sanitat és conscient del dèficit general —de 100.000 infermeres en tot el país—, però l’entitat critica la “falta de mesures” per a pal·liar un “problema crònic i enquistat”, com l’ha qualificat el president del CGI, Florentino Pérez. Este assenyala, a més, tres dels principals problemes de la professió: les males condicions de treball, el dèficit creixent a llarg termini si no es prenen solucions (amb “problemes d’ací a huit o deu anys”) i el baix reconeixement. Ha reivindicat la categoria A1 per a infermeria, una de les qüestions que s’està negociant en la reforma de l’estatut marc i que ha indignat els metges, que volen una categoria A1+ si infermeria obté la seua categoria actual, la d’A1, per la diferència de formació entre una especialitat i l’altra.

Un dels períodes de més dificultat és l’època estival, coincidint amb les vacacions d’estiu del personal habitual. Habitualment, es posa molt el focus en l’escassetat de metges, però infermeria és una de les categories més nombroses en el sistema públic. L’any passat, la Conselleria de Sanitat va llançar 2.869 contractes per a l’estiu enfront dels 765 de facultatius. Enguany, no s’ha donat la dada de reforços per categoria, però ha de ser similar, perquè la xifra final de contractes llançats és similar als més de 8.000 de 2024.

Riscos davant de les carències

L’escassetat d’infermeres en la sanitat implica amenaces. Així ho arreplega, almenys, un estudi elaborat al Regne Unit, les conclusions del qual alerten de l’augment d’un 8 % en el risc que els pacients muiren en els primers cinc dies d’ingrés hospitalari si no es compta amb la ràtio europea d’infermeria. Altres dades evidencien també un augment d’un 1 % en el risc de reingrés dels pacients i un augment del 69 % en el temps mitjà d’hospitalització, a l’augmentar l’estada de cinc a huit dies. Quant a la mortalitat, l’informe estima que es podrien evitar prop de 6.527 decessos al Regne Unit.