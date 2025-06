Així és el cartell que ha confeccionat Dulk per a les Festes de Moros i Cristians d’Ontinyent

“Enguany he tingut l’honor de crear el cartell de les Festes de Moros i Cristians d’Ontinyent. És el primer any que celebrem la denominació de festes d’interés turístic internacional i estic molt orgullós d’aportar el meu gra d’arena, amb el que millor sé fer, a la nostra ciutat i la nostra història”. Així resumix l’artista Antonio Segura —més conegut com a Dulk— les seues impressions en la presentació del cartell que ha confeccionat per a la pròxima edició de les Festes de Moros i Cristians a Ontinyent.

“El meu estil mescla fantasia, naturalesa i color per a transmetre missatges sobre la protecció del nostre entorn. Sabia que este encàrrec era especial i volia ser fidel al meu llenguatge visual, però també respectuós amb una festa carregada d’història i emoció”, prosseguix. I exposa que “el cartell naix d’un record molt personal: el dia de l’entrada, vista des del balcó de la casa de la meua tia, envoltat de la meua família. A partir d’este moment, vaig crear una escena circular en què els bàndols moro i cristià desfilen al voltant del castell i el campanar, símbols de la nostra ciutat”, apunta. També confirma que ha apostat per “una paleta càlida i una composició que convida a endinsar-se; he volgut crear una imatge viva, simbòlica i oberta a tothom. Gràcies de tot cor a l’Ajuntament d’Ontinyent, als Moros i Cristians d’Ontinyent i a totes les persones que m’heu acompanyat en este camí”, afegix.

I les seues sensacions no es queden ací, ja que en un vídeo compartit en xarxes socials amplia la informació sobre el procés de creació de l’obra: “Com a artista d’Ontinyent que ha tingut l’oportunitat de treballar en tot el món, em sent molt orgullós de poder representar la ciutat que m’ha vist créixer i en la qual residisc i treballe. Este cartell no és una obra més, és un homenatge a la meua ciutat, a les seues tradicions i a la seua gent. Des d’Ontinyent, cap al món. L’art té eixe poder de connectar cultures, de compartir històries, i m’ompli d’orgull poder fer-ho des de la meua terra”, finalitza.