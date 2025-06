Bernabé, sobre Cerdán: “Que caiga tot el pes de la llei”

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana i secretària d’Igualtat del PSOE, Pilar Bernabé, ha manifestat, este dilluns, que, si s’ha produït un cas de corrupció que puga afectar el Partit Socialista, ha de caure “tot el pes de la llei”.

“Jo el que espere és que la justícia funcione i la contundència davant de qualsevol fet de presumpta corrupció que s’haja pogut produir i que puga afectar les sigles del partit al qual jo represente, que caiga tot el pes de la llei”, ha declarat sobre l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, després d’assistir al consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València.

Santos Cerdán ha declarat este dilluns en el Tribunal Suprem per primera vegada com a investigat per una presumpta trama de repartiment de comissions. Durant la seua declaració, després de la qual la Fiscalia i les acusacions han demanat el seu ingrés incondicional en presó, Cerdán ha negat davant del jutge haver participat en el repartiment de comissions o en presumptes adjudicacions irregulars, i ha atribuït l’obertura d’esta causa judicial a una persecució política per haver negociat la investidura de Pedro Sánchez amb el PNB i EH Bildu. No obstant això, el jutge Leopoldo Puente ha acordat el seu ingrés comunicat en presó i sense fiança pel seu presumpte paper en una trama de repartiment de comissions per presumptes adjudicacions irregulars d’obra pública.

El jutge considera que l’ex-número tres del PSOE va poder incórrer en delictes d’integració en organització criminal, suborn i tràfic d’influències.