Cap de setmana tràgic en les carreteres valencianes: quatre morts i quinze ferits en 24 hores

Cap de setmana negre en les carreteres valencianes. En només 24 hores han perdut la vida quatre persones i hi ha quinze ferits derivats de quatre accidents de trànsit que s’han produït en diferents punts de la Comunitat Valenciana.

Fa tan sols tres dies, la Direcció General de Trànsit va presentar el balanç de víctimes mortals en les carreteres espanyoles de l’1 de gener al 26 de juny de 2025. La xifra s’eleva a 504 persones, una dada lleugerament inferior (nou persones menys) que en el mateix període de l’any anterior. Encara que l’informe no desgrana per autonomies, fins a abril es van registrar a la Comunitat Valenciana un total de 31 morts en la xarxa viària, si bé no s’han comptabilitzat encara els mesos de maig i juny.

Així, este cap de setmana, la dada augmenta amb quatre noves víctimes mortals, a més d’una quinzena de ferits de diversa gravetat.

Col·lisió mortal a Puçol

El sinistre més greu es va registrar cap a les 20:30 hores en el camí de la Mar de Puçol, en direcció a la platja. Dos vehicles van col·lidir frontalment per causes que encara s’investiguen. En un dels cotxes viatjaven un home de 76 anys i una dona de 73, els dos morts en l’acte. Els seus cossos van quedar atrapats en l’interior del vehicle i van haver de ser excarcerats pels bombers del Consorci Provincial.

En l’altre vehicle viatjaven dos jóvens de 20 i 21 anys que van patir politraumatismes. Van ser atesos pel SAMU en el lloc de l’accident i traslladats a l’Hospital de Sagunt, a on encara romanen ingressats.

Dos morts en l’N-III a l’altura d’Utiel

Cap a la mateixa hora però en el terme municipal d’Utiel es va produir un altre accident greu. En la carretera nacional N-III, dos turismes van xocar frontalment per causes que encara s’investiguen, però tot apunta al fet que un dels vehicles va invadir el carril contrari. En un d’ells viatjava un matrimoni d’uns 69 anys. La dona va perdre la vida en l’acte mentres que l’home va morir tal com va entrar en les instal·lacions de l’Hospital de Requena, a on va ser traslladat. Els dos eren veïns de San Antonio de Requena.

En l’altre vehicle viatjava una família de quatre membres, tots ells d’Utiel. El ferit més greu té 8 anys i el SAMU el va portar directament a l’Hospital de La Fe a València, mentres que el pare i la mare van ser portats a l’Hospital General. L’altre fill va ser traslladat a l’Hospital de Requena i li van donar l’alta la mateixa nit al presentar ferides lleus.

Cinc ferits a Onda, entre ells dos xiquetes

A Onda, un vehicle es va encastar contra un mur en el camí Ben al Abbar. En el cotxe viatjaven cinc persones, entre elles dos xiquetes de 9 i 10 anys. La més xicoteta va patir un traumatisme cranioencefàlic, mentres que l’altra presentava una contusió en el maluc. A més, una dona de 42 anys, un home de 44 i un altre de 47 anys també van resultar ferits amb contusions i fuetades cervicals. Tots ells van ser evacuats a centres hospitalaris de Castelló.

Xoc múltiple a Oliva

A la vesprada també es va produir un accident en l’N-332 a l’altura d’Oliva, un dels punts més conflictius de la xarxa viària a la Comunitat Valenciana. En el xoc es van vore implicats tres turismes i quatre persones van resultar ferides: una dona de 35 anys amb politraumatismes, una dona de 80 anys amb cervicàlgia, un home de 51 anys amb crisi d’ansietat i un altre de 59 amb traumatismes lleus. Tots van ser traslladats a l’Hospital de Gandia i no va caldre lamentar cap víctima.

Balanç preocupant

Així es tanca un cap de setmana més que preocupant, amb un balanç de quatre persones mortes i almenys quinze ferides en carreteres valencianes. Bombers, efectius del SAMU i diverses ambulàncies van intervindre de manera coordinada en els quatre sinistres registrats. Les autoritats insistixen en la necessitat d’extremar la prudència al volant, especialment en vies secundàries i trams perillosos i més encara quan les temperatures són tan elevades com este cap de setmana.

La investigació dels accidents roman oberta i no es descarten noves actuacions judicials o informes tècnics que permeten aclarir les causes exactes de cada sinistre.