Carlos Corberán torna d’unes vacacions sense descans

Carlos Corberán posa fi, esta setmana, a unes vacacions en les quals no ha tingut descans. El tècnic del València es va posar a treballar en la temporada 25/26 des del xiulet final de l’últim partit de lliga contra el Betis. I no és un dir. El de Cheste no ha parat de treballar en dos direccions des d’aquell 23 d’abril: preparar la pretemporada en l’àmbit esportiu i participar activament en la confecció de la plantilla en clau de mercat.

L’entrenador ha passat l’estiu en una destinació vacacional d’Espanya en companyia de la seua família amb temps de desconnexió, però també moltes hores de telèfon. Apegat al mòbil en contacte permanent amb el CEO de futbol, Ron Gourlay; el director esportiu, Miguel Ángel Corona, i el director general, Javier Solís.

El de Cheste està satisfet per la nova estructura esportiva del club impulsada pel president Kiat Lim fa un mes i és optimista amb la confecció de la plantilla de la temporada 25/26. És positiu amb la incorporació de futbolistes, començant pel que vol que es convertisca en el seu porter: Julen Agirrezabala. A més, el tècnic valora el fitxatge de Dani Raba per a reforçar l’atac i està content amb la continuïtat de Dimitri Foulquier en el lateral dret.

La idea de l’entrenador és incorporar-se al treball físicament des del primer dia. Encara que el treball de camp no començarà fins al dilluns 7, el tècnic té previst tornar a la Ciutat Esportiva de Paterna el dijous 3 per a supervisar les proves mèdiques i físiques i començar a preparar un nou curs en el qual té moltes esperances depositades. La seua il·lusió i la seua ambició és màxima.

Una pretemporada d’autor

Corberán ha planificat, en les seues vacacions, una pretemporada d’autor, en la qual prevaldrà el treball de qualitat per damunt d’interessos comercials. El tècnic dona molt de valor al treball previ a la competició i controlarà fins a l’últim detall de la preparació. El seu equip s’enfrontarà el 19 de juliol al Castelló, el 23 de juliol al Leganés, el 29 de juliol al Nàstic i el 2 d’agost al Borussia Mönchengladbach en l’únic viatge internacional. L’assaig general per al debut en la Lliga serà el 9 d’agost en el Trofeu Taronja encara amb rival per confirmar.

El tècnic estarà molt pendent, esta setmana, del calendari de la Lliga 25/26 que es coneixerà demà i que tornarà a ser asimètric. Cal no oblidar que el dur inici de la temporada passada va passar molta factura i Corberán vol estar preparat per a competir des del primer dia.