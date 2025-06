Comencen les obres a Pérez Galdós: així està el trànsit

Puntual, a primera hora del matí, l’eix avinguda Giorgeta-Perez Galdós ha començat el dia amb les obres ja en marxa de la major intervenció urbanística de València en els últims deu anys. Els treballs duraran 14 mesos i es duran a terme en fases.

La primera actuació ha començat amb talls de trànsit en els extrems de l’artèria que travessa la zona oest de la ciutat. En total s’estan veient afectats uns 500 metres de carrer en dos trams: el primer, des del carrer Sant Vicent fins al carrer Jesús, mentres que el segon afectarà des del pont de Campanar fins al carrer Cartagena.

La Policia Local ha disposat un ampli operatiu per a regular el trànsit en les vies transversals com ara el carrer de Jesús, a on, no obstant això, el soroll de les botzines no deixa de sonar. Més enllà de retencions puntuals en Roís de Corella o Mestre Sosa, el matí està transcorrent sense grans incidències.

Més enllà del control del trànsit, este es vorà afectat en el que és el moviment tant dels que tenen esta avinguda com a zona de trànsit com dels mateixos veïns.

Pla d’obres / RLV

Recomanacions per al trànsit

L’Ajuntament recomana, en la mesura que siga possible, recórrer als altres dos cinturons de trànsit, tant les grans vies com la ronda Sud.

Els talls no afecten l’accés des de l’est de la ciutat (Peris i Valero) fins a l’estació de l’AVE, ja que és just després del carrer Sant Vicent quan comencen els talls.