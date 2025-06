Un nou incendi en el port de Dénia destruïx i afona dos embarcacions

Un incendi que va començar passades les 23 hores d’este diumenge ha destruït i afonat dos embarcacions que estaven atracades en el port de Dénia. El foc es veia des de tot el front portuari de la ciutat. Les flames feien feredat. Es temia que pogueren propagar-se en cadena i afectar més vaixells.

Els dos arrasats per les flames i que se n’han anat a pic estaven amarrats en l’extrem d’un pantalà de la marina del Portet, en ple centre de la dàrsena deniera.

Les flames rodegen les dos embarcacions / Levante-EMV

De seguida es va mobilitzar els bombers. Per sort, entre els dos vaixells incendiats i el següent situat en el pantalà, un catamarà de més d’un milió d’euros, hi havia un buit. Això va facilitar frenar l’avanç de les flames i evitar que s’estengueren a altres embarcacions.

Altres amos d’embarcacions, confinats

El foc va provocar molt de fum i flama i l’emanació de fums i gasos. D’ací ve que es prenguera la decisió de confinar els propietaris de la resta d’embarcacions. Després, els bombers van demanar l’ajuda de Salvament Marítim per a tirar aigua a proa dels vaixells i avaluar un possible abocament de combustible en les aigües interiors de la dàrsena.

Els bombers van treballar en l’extinció des de les 23:04 fins a les 7:37 hores. Van intervindre un sergent, un cap i cinc bombers del parc de Dénia.

Iot que ha quedat totalment afonat / A. P. F.

Investigació

Els vaixells han començat el dia afonats. Este extrem del pantalà està precintat per la Guàrdia Civil, que ja ha iniciat les investigacions per a aclarir per què es va originar l’incendi. És el segon que ocorre en pocs dies en el port denier, després del que, dijous passat, va arrasar un catamarà de luxe de 21 metres d’eslora i de bandera polonesa que estava al sec (li estaven fent labors de manteniment) en el varador del port.

El tram final del pantalà està precintat. La Guàrdia Civil investiga l’origen de l’incendi / A. P. F.

El foc de les dos embarcacions, que tindran cada una uns 15 metres d’eslora, va causar alarma i expectació en el passeig del port de Dénia. Centenars de veïns i turistes van contemplar amb estupor com s’il·luminava el port amb la resplendor roja de les flames.