Nou xoc de xifres entre Govern i Consell per les ajudes després de la dana

Nou xoc entre Govern i Consell. En esta ocasió, a compte del volum d’ajudes destinat per cada administració per a la reconstrucció després de les terribles inundacions provocades per la dana el passat 29 d’octubre.

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) assegura que el gasto certificat per part del Govern i dels organismes estatals és de 7.534 milions d’euros (incloent el Consorci), mentres que la Generalitat Valenciana ha acreditat “només” 676 milions. És a dir, que el 91 % de les ajudes van provindre de l’Administració de l’Estat.

Per contra, la Generalitat rebat eixes xifres dient que ha mobilitzat un total de 2.400 milions d’euros i que ja ha pagat el 53 % de les ajudes directes sol·licitades per les famílies i empreses afectades.

En concret, s’han destinat 976 milions, la qual cosa suposa que quasi 150.000 llars ja han rebut ajudes de la Generalitat amb un volum absolut de 518 milions d’euros.

De les ajudes per a vehicles s’ha pagat el 72 %, per import de 155.290.250 euros. Per a empreses i autònoms amb empleats s’ha abonat el 76 %, per un valor de 76.198.000 euros; i per a autònoms sense empleats el percentatge és del 60 % i un import de 55.000.000 d’euros.