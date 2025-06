El Pla Endavant preveu un test d’estrés en cada barranc i conca per a millorar la prevenció davant de riuades

El Pla Endavant de la Generalitat Valenciana, que ha presentat el vicepresident Gan Pampols com a resposta a la dana del 29-O, preveu el desenrotllament d’un test d’estrés hidrològic i hidràulic per a cada cabal, barranc i conca de la Comunitat Valenciana que permeta “identificar les zones de risc elevat, avaluar la seua capacitat per a suportar esdeveniments climàtics extrems i definir un programa de mesures per a reduir el risc a persones i béns”. Així ho ha explicat el president Carlos Mazón a l’inici de l’acte, en el qual ha esbossat una radiografia general del pla, el qual s’estructura en quatre eixos, als quals s’ha referit com a “revolucions”: en infraestructures, en prevenció, en protecció i en la gestió de les emergències.

És en la segona d’estes revolucions, en la de prevenció, a on s’inclou el desenrotllament d’este test d’estrés a les conques, barrancs i rius. L’objectiu és poder identificar millor les alertes i els avisos, que serà possible gràcies a l’actualització d’infraestructures de monitoratge i d’alerta primerenca, similars a les que estan desplegades, segons Mazón, “en la conca de l’Ebre, però no en la del Xúquer”. En esta guia individualitzada s’inclouran, de manera expressa, els nivells i llindars de cabal i de pluja que “poden convertir-se en una trampa mortal”, ha expressat el líder del Consell.

El president Carlos Mazón durant la seua intervenció en la presentació del Pla Endavant / Miguel Ángel Montesinos

339 mesures en 12 línies estratègiques

Segons ha avançat Mazón, el pla comptarà amb 12 línies estratègiques, que es desgranen en 339 mesures, i en quatre eixos ja mencionats. Entre els grans anuncis, ha destacat la creació d’una empresa pública mixta entre la Generalitat i l’Estat i la d’una agència estatal de l’aigua.

Els objectius generals de cada eix són els següents.