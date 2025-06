El Prado es queda a Torrent

L’Ajuntament de Torrent ha anunciat amb orgull que les tres reproduccions d’obres mestres del Museu Nacional del Prado, instal·lades en els seus carrers des del mes de maig passat com a part de la iniciativa “En un lloc de…”, romandran de manera permanent en la ciutat. La decisió, fruit d’un gest de generositat del Prado i de l’excel·lent recepció per part de la ciutadania, convertix Torrent en un museu a l’aire lliure que recordarà per sempre la solidaritat i el poder de l’art després dels difícils mesos que van seguir a la dana.

La proposta va ser comunicada pel mateix Museu Nacional del Prado a l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, a través d’una comunicació remesa per Carlos Chaguaceda, director de Comunicació i Assumptes Corporatius del Museu. En l’escrit, el representant d’El Prado va destacar que el projecte havia superat totes les expectatives per “l’excel·lent acolliment i el carinyo que ens vau dispensar” i va explicar que, malgrat que la data inicial de retirada de les obres estava fixada per al 30 de juny, “la direcció del Museu creu que eixa manera de concloure no estaria a l’altura de la nostra voluntat ni de la repercussió i carinyo que este projecte ha tingut”.

En eixe sentit, el Museu va proposar que les tres reproduccions —que inclouen la imposant Les llances o La rendició de Breda de Velázquez, l’exquisida natura morta de Clara Peeters i la intimista escena de Fortuny— es queden de manera indefinida a Torrent, sempre que se situen en espais d’accés públic com ara centres cívics, biblioteques, col·legis o edificis municipals, i que es mantinguen les cartel·les explicatives al costat d’un nou text que evoque el sentit solidari de la iniciativa.

‘Els fills del pintor en el saló japonés’, en la plaça Bisbe Benlloch / L-EMV

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha respost amb un missatge ple de gratitud: “Vull fer-li arribar com a alcaldessa, i en nom de la ciutat de Torrent i els torrentins, el nostre més sincer agraïment per la magnífica iniciativa d’exposar de manera permanent les excelses obres del Museu del Prado en la nostra localitat”. En la missiva, Folgado subratlla la rellevància que este projecte ha tingut per a la recuperació emocional de la ciutat després de la dana, afirmant que: “Gràcies a un projecte de suport a les poblacions afectades per la dana, traslladant algunes de les obres més famoses de la millor pinacoteca del món als nostres carrers, la ciutadania ha pogut gaudir de la manera més pròxima el patrimoni cultural del qual ens enorgullim. Una cosa que ara podran tindre a la seua disposició també sense límit en el temps”. Finalment, l’alcaldessa va reafirmar el compromís del consistori per a garantir que les obres queden situades en espais accessibles per a tots els torrentins i visitants, respectant les condicions plantejades per El Prado perquè continuen complint el seu propòsit d’acostar l’art a la ciutadania i recordar la força de la unió en els pitjors moments.

Futura ubicació

L’Ajuntament informarà pròximament sobre la nova ubicació definitiva de les obres, que seguirà els criteris d’accessibilitat i afluència perquè continuen complint el seu objectiu: ser un recordatori permanent de la capacitat de superació de Torrent i del poder transformador de l’art.