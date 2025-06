Uns desconeguts assalten la casa dels pares de Koldo García a Benidorm

Uns desconeguts han assaltat hui el pis que els pares de Koldo García tenen a Benidorm i han robat diversos efectes del seu interior, segons ha pogut saber Levante-EMV de fonts policials.

El robatori ha tingut lloc este matí, però no ha sigut fins al migdia quan la mare de García ha acudit a dependències policials per a denunciar el succés. La dona ha assegurat que els lladres s’han emportat diverses joies per un valor indeterminat, així com uns 200 euros en efectiu. No ha fet menció al fet que els lladres s’hagen apoderat de cap mena de documentació.

Els fets han ocorregut en un dels pisos que Koldo García té a Benidorm (disposa de més vivendes també en la localitat de Polop), i, encara que l’immoble està al seu nom, en realitat són els seus pares els que l’utilitzen i els que actualment hi residixen.