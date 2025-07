Els socis de Sánchez planten Feijóo i rebutgen negociar una moció de censura

Una vegada més, Alberto Núñez Feijóo ha constatat la seua incapacitat per a aconseguir una majoria que li permeta aprovar una moció de censura que acabe amb el govern de Pedro Sánchez. A primera hora d’este dimarts, el líder del PP ha anunciat que havia donat ordes al seu portaveu en el Congrés, Miguel Tellado, de sondejar tots els socis de l’executiu després de l’empresonament de l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán. Sis hores després, Feijóo té sobre la taula el rebuig d’ERC, Junts, PNB, Podemos i BNG a asseure’s a negociar. Amb EH Bildu ni s’han dignat a intentar-ho.

“No cridem per a demanar, cridem per a escoltar”, assegurava Tellado prop de les 12:00 hores en una roda de premsa en el Congrés en la qual ha situat tota la responsabilitat sobre la permanència de Sánchez en la Moncloa en els socis d’investidura. “Estos grups són l’únic obstacle perquè els espanyols puguen parlar i triar un futur distint per a Espanya”, ha asseverat.

En eixe moment, fonts d’ERC ja havien deixat clar que “hi ha poc a parlar” amb els populars i que, si continuen eixint casos de corrupció que afecten el Govern o el PSOE, seran els espanyols els que hagen de prendre la paraula i no el PP. “Nosaltres no participarem activament a col·locar un PP els governs del qual han sigut i són encara els més corruptes de la història d’este estat”, al·leguen els republicans, segons informa Quim Bertomeu.

Els contactes amb Junts tampoc resultaven molt esperançadors. Fonts de la formació postconvergent condicionaven qualsevol conversa al fet que fora Feijóo qui es reunira en persona amb el líder de la formació postconvergent, Carles Puigdemont, i el secretari general, Jordi Turull, en l’estranger, informa Carlota Camps. Tellado, en eixa mateixa roda de premsa, descartava que això vaja a ocórrer: “Nosaltres no farem el que a uns altres hem criticat. Nosaltres no som com el PSOE, ningú ens trobarà ahí”.

El no jeltzale

Amb ERC i Junts descartats, la principal oportunitat del PP passava pel PNB. No obstant això, la compareixença de Tellado davant dels mitjans l’ha dinamitada. Fonts de la formació jeltzale lamenten que el dirigent popular en el Congrés haja donat una roda de premsa abans de mantindre una conversa amb la portaveu del PNB en la cambra baixa, Maribel Vaquero. Així, han qualificat el moviment dels conservadors d’“estratègia de màrqueting”, que, en la seua opinió, “deixa clar que el PP no busca un espai d’enteniment”.

A més, les mateixes fonts critiquen que Tellado s’espolse “la responsabilitat d’aconseguir una hipotètica majoria” per a tirar avant una moció de censura: “No explica com volen ser un govern alternatiu ni com volen guanyar-se el suport d’altres grups”. Justament, Tellado ha sigut preguntat en diverses ocasions sobre si anava a oferir alguna cosa als actuals socis de Sánchez i en totes les ocasions ha respost el mateix: “No demanem res, volem escoltar”.

I el no a asseure’s a negociar també ha arribat per part de Podemos. La líder morada, Ione Belarra, ha assegurat que no tenen res a negociar amb el PP, malgrat que la seua formació està sent la més crítica del bloc de la investidura amb Sánchez. D’altra banda, fonts del BNG asseguren que no donaran suport “en cap cas, a una moció de censura promoguda per la ultradreta i la dreta ultra”. Amb EH Bildu, el PP no vol parlar. Segons Tellado, no atorguen a la formació abertzale la “qualitat democràtica suficient” per a negociar amb ells.