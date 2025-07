Un jardí de 40.000 metres quadrats completarà l’entorn del Roig Arena

El barri de Quatre Carreres continua la seua particular muda d’aspecte. La construcció del Roig Arena i tot el complex de vivendes al costat del Bulevard Sud són una demostració d’això. Però faltava tot el procés d’adaptació de l’entorn. I això és el que s’ha revelat amb una visita in situ de l’alcaldessa, María José Catalá, al costat dels responsables del projecte, el director general del València Basket, Enric Carbonell, i el director general del Roig Arena, Víctor Sendra.

Un parc de 40.000 metres quadrats, amb zones verdes i arbratge, rodejarà el recinte. Es convertirà en una zona de socialització del veïnat, un pulmó per al barri i, per extensió, un espai fan zone per a la principal comesa del pavelló: fer créixer la ja per si mateix notable afició del València Basket i albergar un espectacular programa anual de concerts i esdeveniments de tota mena.

Plaça de l’Afició València Basket és el nom de l’espai, que transforma definitivament tot l’entorn, tancant el particular cercle de parcel·les que, en els últims anys, completen l’ampliació de la ciutat fins als límits de l’horta.

Pel que respecta al pavelló de la Fonteta, continuarà sent un espai destinat al bàsquet. En este cas, per a competicions menors. La instal·lació municipal la continuarà gestionant el club taronja, per a la qual cosa es farà una nova cessió administrativa.

En matèria esportiva, tota esta zona es convertix en un macrocomplex: d’una banda, la tríada Roig Arena-Alqueria del Basket-Fonteta, basat en el bàsquet, però que alberga també altres esports en el pavelló vell. A l’altre costat de la vorera, la Ciutat del Rugbi, per a la pilota ovalada i per al futbol.