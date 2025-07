L’onada de calor s’allarga fins dijous després d’un dilluns amb 41,1 graus de màxima

L’episodi persistent d’altes temperatures continuarà durant els pròxims tres dies, perquè l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha decretat que l’onada de calor s’estendrà fins dijous, quan començarà un descens progressiu de les màximes fins a situar-se dins dels màrgens “habituals” per a principis del mes de juliol, amb una temperatura mitjana de 22 graus, aproximadament, i màximes de 32 graus en la costa i 34 en l’interior.

Cal recordar que, al llarg del mes de juny, hi ha hagut jornades amb una anomalia tèrmica de quasi huit graus respecte a la sèrie històrica. La persistència de la calor ha convertit el d’enguany en el mes de juny més calorós de la història; els registres es remunten a mitjan segle XIX. Segons informa l’Aemet, la temperatura ha sigut 3,6 graus superior a la mitjana normal i es convertix, a més, en el mes amb major anomalia de la història, per damunt dels 3,4 graus de febrer de 1990.

Les màximes més altes de l’any

Este dilluns ha seguit la tendència d’estos últims dies i s’han registrat les màximes més altes de l’any. Cal destacar els 41,1 graus de Carcaixent, a la Ribera, i els 41 graus de Xàtiva, la capital de la Costera. De fet, en molts dels municipis d’estes dos comarques i la del Camp de Túria, el mercuri s’ha acostat als 40 graus este dilluns. A Llíria, per exemple, es registraven 39,6 graus al voltant de les 14 hores.

Un veí de Xàtiva es refresca en una font del casc vell de la capital de la Costera / Perales Iborra

A València ciutat, la calor ha fet disparar els termòmetres fins als 35,9 en el centre urbà i els 38 en l’aeroport. “En els dos casos, es tracta dels registres més alts en quasi dos anys, des de finals del mes d’agost de 2023”, explica l’Aemet en les seues xarxes socials. Cal recordar que eixe any es va marcar el rècord històric amb 46,8 graus de màxima en l’aeroport, impulsat pel vent de ponent; enguany, de moment, no s’ha fet present.

Com expliquen des de l’Agència, les temperatures rècord de juny podrien haver-ho sigut més si s’haguera registrat vent de ponent en un o diversos dies. “Són temperatures molt altes per a ser un dia de brises, sense vent de ponent”, han escrit en referència a les màximes d’este dilluns.

Nit més càlida des de 2003

Una altra de les característiques de la calor persistent del juny més calorós de la història han sigut les seues nits tropicals i, fins i tot, tòrrides, amb valors superiors als 25 graus. Les dos últimes matinades a València han sigut les dos jornades consecutives amb les mínimes “més càlides des de l’any 2003”, quan es van encadenar tres nits amb temperatures iguals o superiors als 25 graus, amb valors de 25, 25,5 i 25,2 graus.

La calor per als pròxims dies

L’onada de calor es prolonga fins dijous, encara que, després del pic de calor de diumenge i dilluns, les previsions preveuen un descens moderat de les màximes; la “calor continuarà sent intensa”, especialment en el centre i el sud peninsular. En la Comunitat Valenciana, l’Aemet ha decretat avisos de nivell groc per a este dimarts per altes temperatures en el litoral nord i sud de València i en l’interior sud per màximes que poden arribar dimarts als 36 graus i per “temperatures mínimes durant la nit que també seran significativament altes”. El mateix nivell d’alerta s’ha decretat per al litoral de Castelló i el sud de la província d’Alacant. Este nivell d’alerta es mantindrà dimecres en els municipis costaners de València i Castelló. Durant els pròxims dies, la calor podria anar acompanyada de pluja, perquè l’Aemet no descarta “ruixats acompanyats de tempesta” en l’interior.

Estes previsions han fet que Emergències de la Generalitat Valenciana haja decretat el nivell roig, extrem, per risc d’incendis forestals en l’interior de la província de València i Alacant; i nivell taronja, alt, en la resta de la Comunitat Valenciana.