El migcampista André Almeida està en el mercat

André Almeida està en el mercat amb possibilitats d’abandonar el València CF este mateix estiu. Es tracta d’un altre front més amb el qual el club blanc i negre arranca el període de traspassos, que està oficialment obert des d’este dimarts 1 de juliol.

El futbolista portugués, que va arribar al València l’any 2022 procedent del Vitória Guimarães a canvi de set milions i mig d’euros, està guanyant posicions en l’operació eixida fins al punt que podria ser un dels noms propis de l’estiu en la carpeta de vendes.

Tres temporades irregulars

Tres temporades ha estat André Almeida defenent la samarreta del València CF. Tres temporades irregulars, amb llums i ombres, en les quals encara no ha convençut a tots els sectors del valencianisme, que espera més d’un futbolista que continua sent la major inversió del club des de 2022.

No és que el València haja pres la decisió que el portugués abandone l’entitat, ni farà cap esforç de més per tal que així siga, però la realitat és que Almeida tampoc és una prioritat en l’orde de renovacions i la porta a escoltar ofertes està oberta, per la qual cosa el seu traspàs és, almenys, una possibilitat a tindre en compte, també per la part del jugador.

Fa escassos mesos, concretament en el mercat de gener, l’eixida d’Almeida ja es va posar damunt de la taula amb una oferta del Porto d’uns 10 milions d’euros, però que el València va decidir rebutjar tenint en compte que el context esportiu era crític amb l’equip a la vora de l’abisme. L’eixida a mitjan temporada del portugués hauria debilitat encara més una plantilla que, abans de l’arribada de Corberán, estava sumida en una crisi majúscula de resultats.

L’estiu passat es va relacionar André Almeida amb el Wolverhampton i el rumor va adquirir força tenint en compte que el club anglés modela des de 2016 un projecte de parla portuguesa orquestrat per Jorge Mendes.

En l’actualitat, el Wolves compta amb set jugadors portuguesos, entre ells l’exvalencianista Gonçalo Guedes, però Almeida no està ara mateix en el radar del club anglés.

Salari baix

Per un motiu o un altre, el que està clar és que el València i Almeida estan obligats a asseure’s a parlar més prompte que tard. El migcampista acaba contracte en 2027 i, a més, és un dels futbolistes que menys cobra de la plantilla. Si el club té algun interés a construir una relació a llarg termini, hauria d’abordar com més prompte millor una situació que ara mateix no sembla una prioritat per a la direcció esportiva.