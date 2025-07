El proveïdor d’arròs de Mercadona creix un 8 % al registrar un negoci de 135 milions malgrat la dana

Arrocerías Pons, líder en el sector de l’arròs envasat a Espanya amb plantes de producció a Massanassa i Don Benito (Badajoz), i, alhora, proveïdor de Mercadona, va tancar l’exercici 2024 amb una facturació rècord de 135 milions d’euros, la qual cosa representa un creixement del 8 % respecte a l’any anterior. Este resultat consolida la seua posició com un dels principals operadors del sector agroalimentari i reflectix el dinamisme de la seua activitat en el mercat nacional i internacional.

Segons informa la companyia, el creixement s’ha vist impulsat per la confiança de clients estratègics com la cadena de supermercats presidida per Juan Roig i la consolidació de la seua presència en indústries alimentàries d’Espanya i Europa. L’empresa és ja el principal envasador d’arròs en el país, amb un paper clau en la compra d’arròs valencià (varietats com JSendra, Bomba, Albufera i Redó) i una expansió sòlida en altres zones com el delta de l’Ebre, Andalusia i Extremadura.

Creixement a Portugal

Fidel a la seua estratègia de creixement sostenible, Arrocerías Pons ha reinvertit més de 3,5 milions d’euros en 2024 per a la construcció d’una nova línia de producció en la seua planta de Massanassa. “Esta inversió permetrà a la companyia augmentar la seua capacitat operativa, introduir millores en qualitat i eficiència, i reduir la seua petjada ambiental”, asseguren des d’esta empresa familiar. A més, la companyia espera un increment del 7 % en volum de producció en 2025, impulsat per la bona evolució del negoci a Espanya i el creixement de Mercadona a Portugal, a on també distribuïx els seus productes.

Explotacions d’arròs pròximes a l’albufera de València / Levante-EMV

Arrocerías Pons ha augmentat la seua plantilla fins als 160 empleats, la qual cosa suposa 20 noves incorporacions en 2024. Destaca l’expansió de la seua planta de Don Benito, a on l’equip ha passat de 15 a 60 treballadors en els últims exercicis.

Efecte de la dana

L’increment de capacitat productiva també va permetre a Arrocerías Pons pal·liar els efectes de la dana que va assotar la comarca de l’Horta Sud en 2024 i que va afectar de manera directa la seua planta de Massanassa. Malgrat les greus inundacions, la companyia va mantindre el seu ritme de producció per a garantir la qualitat i el subministrament dels seus productes.

Cal assenyalar que Massanassa va ser una de les localitats més afectades per les pluges torrencials, que van causar danys importants en el polígon industrial i en les zones de cultiu d’arròs. El desbordament del barranc de Poio va provocar el trencament de màrgens en diverses parcel·les, cosa que va arrossegar residus i estris que van inutilitzar gran part del terreny agrícola.

Davant d’este escenari, Arrocerías Pons va impulsar una actuació coordinada amb l’Ajuntament de Massanassa per a iniciar els treballs de neteja i recuperació de les zones de cultiu, col·laborant estretament amb agricultors i entitats locals. Després de mesos d’intens treball, s’ha aconseguit que, encara que amb un mes de retard respecte a la resta de l’albufera, es puga sembrar el 95 % de la superfície arrossera de Massanassa.