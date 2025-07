El Síndic de Greuges demana elevar al Constitucional la retallada del Consell a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

La Sindicatura de Greuges ha emparat una petició de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i elevarà al Defensor del Poble una petició perquè siga esta institució la que presente un recurs d’inconstitucional davant dels pressupostos de la Generalitat pel que fa a l’AVL, per constituir una ingerència en la seua autonomia i un atac a les seues funcions estatutàries. Així ho ha decidit la institució que dirigix Ángel Luna, després d’estudiar l’informe que havia presentat l’AVL demanant la seua mediació. Va haver-hi una reunió entre la presidenta de l’Acadèmia i el Síndic de Greuges. Luna ja ha traslladat la petició al Defensor del Poble, Ángel Gabilondo.

Luna considera que, mitjançant una dràstica reducció i redistribució arbitrària de fons, s’ha vulnerat l’autonomia de l’AVL i s’ha posat en risc la seua funció com a garant dels drets lingüístics a la Comunitat. El Síndic considera que la Generalitat ha desvirtuat el paper estatutari de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la via de la Llei de pressupostos.

Cal recordar que el Consell ha implementat una severa retallada als fons de la institució normativa per als pressupostos de quasi un 40 % dels seus recursos. A més, l’AVL i també la Sindicatura de Greuges entenen com una ingerència que el Consell dicte a l’AVL a què ha de destinar els seus recursos. I és que, a més de la retallada d’un milió aplicada en el projecte de pressupostos, PP i Vox van acordar, via esmenes, que part del pressupost de la institució normativa s’havia de destinar a la rehabilitació de la seu de Lo Rat Penat o a finançar en diversos municipis governats per estos partits unes jornades sobre el Regne de València i la cultura valenciana.

L’AVL ja va enviar a les Corts un informe en el qual advertia que eixos canvis podrien “vulnerar l’ordenament jurídic”, ja que estes línies es creaven amb càrrec al capítol 1 del seu pressupost. La reducció de gastos de personal “lesiona greument els drets dels funcionaris públics al servici de l’AVL, perquè deixa sense cobertura econòmica suficient el pagament dels salaris al personal al servici de la institució”, alertava l’Acadèmia. Amb eixes esmenes de Vox, el pressupost en personal per a l’AVL passa de fregar els 2,7 milions en 2024 als 1,7 milions, després que el Consell, en el seu projecte, ja reduïra en mig milió esta partida, fons que trastocarien el pagament de nòmines d’una plantilla que té la seua estructura laboral i la seua RLT (relació de llocs de treball) aprovada amb anterioritat.

“Asfixiar” l’AVL

Al marge de les qüestions legals, el plantejament d’esta tisorada ha generat un malestar profund pel seu evident contingut polític. No ho ha ocultat el síndic de Vox, la formació que més ha pressionat la institució, amb el beneplàcit del Partit Popular. “Volem asfixiar l’AVL fins a la seua desaparició”, va arribar a dir el síndic de Vox, José María Llanos.

Per la seua banda, el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, va justificar la retallada de quasi el 40 % dels fons a l’AVL, perquè “tenia el pressupost molt unflat”. Són uns diners, va dir, que “no es gastaven” i, per tant, la retallada no afectaria cap lloc de treball.