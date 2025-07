El Certamen Internacional de Bandes de Música té un gest amb les agrupacions afectades per la dana

Amb una “especial mirada” posada en les bandes de música afectades per la dana, el dia 12 començarà el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Un certamen que se celebrarà del 12 al 20 de juliol en el Palau de la Música i, en esta ocasió, en la pedania de la Torre com a gest de suport i solidaritat amb les formacions afectades per la riuada.

Cartell del certamen / Levante-EMV

El regidor José Luis Moreno, president del Palau de la Música, ha presentat, este dimecres, l’edició del CIBM de 2025, que comptarà amb la participació de 53 societats musicals: 27 d’estes a concurs, 5 convidades i 21 més en actuacions prèvies al concurs. En total, d’estes 53 agrupacions que prendran part en el certamen, 39 procedixen de diferents punts de la Comunitat Valenciana, 10 provenen d’altres llocs del territori nacional i n’hi ha 4 internacionals. Quant a les 27 que participen com a concursants, 15 són de la Comunitat Valenciana, 9 són de la resta del territori nacional (Galícia, Granada, Toledo, Zamora, Albacete, Múrcia i Pontevedra) i 3 procedixen de l’estranger (Països Baixos, Itàlia i Suïssa).

Comptarà amb la participació de 53 societats musicals: 27 a concurs, 5 convidades i 21 més en actuacions prèvies al concurs

Durant les sessions de deliberació dels jurats, actuaran com a bandes convidades en les diverses seccions cinc bandes: tres valencianes, una madrilenya i una de Suïssa: la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar, en la tercera secció; la Unió Artística Musical de Montroi, en la segona; la Nationale Jugenblasorchester der Schweiz (Suïssa), en la secció lliure; la Banda Municipal de Madrid, en la primera; i la Banda Simfònica Municipal de València, en la d’honor.

Suport a les societats afectades

José Luis Moreno ha ressaltat la importància del certamen en la tradició musical valenciana i ha subratllat també “la solidaritat amb les bandes afectades per la dana”, que marcarà esta edició. “S’ha volgut comptar i donar suport a aquelles agrupacions valencianes afectades, començant per la primera actuació, amb el grup Amores, i cinc bandes de la Coordinadora de Societats Musicals de la Ciutat de València”, ha anunciat. I, a més, en la pedania de la Torre “tindrà lloc una entrada de bandes amb quinze agrupacions damnificades de la província de València; a més, dos bandes més tancaran com a convidades les seccions tercera i segona del certamen, Guadassuar i Montroi, a les quals acompanyaran com a convidades la Banda Jove Nacional Suïssa, la Banda Simfònica Municipal de Madrid i la nostra Banda Simfònica Municipal”.

Nou logotip / Levante-EMV

Moreno ha presentat també el nou cartell d’esta edició, creat per Álvaro Muñoz Muñoz, “que seguix amb el motiu de València Capital Verda, i que conjumina música i naturalesa”. I, així mateix, ha presentat el nou logotip del certamen creat per Mauro Gimeno Santos. El regidor ha repassat també les ajudes econòmiques que rebran les bandes per la seua participació, i l’increment aprovat per l’Ajuntament fins als 188.000 euros (66.000 més que l’any passat), així com en els premis en cada una de les categories, que sumen un total de 36.500 euros.

Novetat

Com a novetat, s’ha creat la Secció Lliure, en la qual concursaran cinc bandes de música que interpretaran un programa de mitja hora de duració de lliure elecció i els premis de la qual no tindran remuneració econòmica. Així com la tornada al sistema de premis per trams de puntuació. A més, tindrà l’obtenció de la menció d’honor l’agrupació musical que aconseguisca la puntuació més alta d’entre els primers premis de cada secció, i esta no podrà ser compartida.

Respecte als reconeixements a la trajectòria musical del CIBM València, el regidor Moreno ha anunciat que enguany s’ha aprovat concedir els guardons a l’exdirector de la Banda Municipal de València Pablo Sánchez Torrella i, a títol pòstum, a Bernardo Adam Ferrero. Finalment, José Luis Moreno ha donat a conéixer la composició del jurat, que en esta edició està presidit pel valencià Salvador Sebastiá i comptarà amb Jesús Salvador, Chapi; la canadenca Colleen Richardson; el veneçolà Andrés Ascanio, i Amadora Mercado Pérez, de Jaén.

La fase de concurs

La fase de concurs del certamen se celebrarà entre els dies dimecres 16 i el diumenge 20 de juliol en la Sala Iturbi del Palau de la Música. L’orde d’actuació serà el següent:

Secció Tercera (16 de juliol)

1. Banda Simfònica Ciutat de Guadix (Granada)

2. Associació Banda Maestro Lupi de Benavente (Zamora)

3. Banda Música Jove de Benimaclet (València)

4. Unió Musical d’Algímia (València)

5. Associació Musical del Verger (Alacant)

6. Banda de la Fundació Manuel de Falla d’Illescas (Toledo)

Secció Segona (17 de juliol)

1. Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí (València)

2. Societat Unió Musical Santa Cecilia de Caudete (Albacete)

3. Unió Musical Cartagonova (Múrcia)

4. Societat Unió Musical de Yátova (València)

5. Societat Artístic Musical la Unió de Quart de Poblet (València)

6. Harmonie Orkest Vleuten (Països Baixos)

Secció Lliure (18 de juliol)

1. Centre Professional de Música i Dansa Joan Baptista Cabanilles d’Algemesí (València)

2. Associazione Bandistica In Crescendo (Itàlia)

3. Knabenmusik Schaffhausen (Suïssa)

4. Banda Sinfónica Galega (la Corunya)

5. Banda del Conservatori Professional de Música d’Utiel (València)

Secció Primera (19 de juliol)

1. Centre Artístic Musical de Bétera (València)

2. Ateneu Musical i Cultural d’Albalat de la Ribera (València)

3. Banda de Música de Vilatuxe (Pontevedra)

4. Societat Musical Santa Cecília d’Alcàsser (València)

5. Agrupació Musical de Cabezo de Torres (Múrcia)

Secció d’Honor (20 de juliol)

1. Societat Unió Musical Alberic (València)

2. Societat Ateneu Musical de Cullera (València)

3. Societat Unió Musical d’Almansa (Albacete)

4. Agrupació Musical l’Amistat de Quart de Poblet (València)

5. Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria (València)

Les obres obligades per al concurs són la Simfonia núm. 8 W, València Verda, d’Andrés Valero-Castells, per a la Secció d’Honor; The blue marble, de Julie Giroux, per a la Secció Primera; La ruta, de David Pont Ripoll, per a la Secció Segona; i Euphonika, de Llorenç Mendoza, per a la Tercera. Com és conegut, el CIBM compta amb la col·laboració de la Diputació de València i de l’Institut Valencià de Cultura.