Comencen les obres de la megaplanta geotèrmica del Museu Príncep Felip

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha iniciat les obres de la que serà la planta geotèrmica més gran de la Comunitat Valenciana, que permetrà refrigerar el Museu de les Ciències amb un gran estalvi energètic i una important reducció de la petjada de carboni, els dos emmarcats en els compromisos de la Ciutat de les Arts i les Ciències amb la sostenibilitat ambiental i en els objectius de la Capitalitat Verda Europea que València va ostentar en 2024.

Amb esta planta està previst aconseguir un estalvi anual estimat d’1.013.000 kWh de l’energia utilitzada actualment i un estalvi d’emissions de CO₂ de 335.000 kg de CO₂ / any, així com la reducció de la petjada de carboni del complex.

Altres edificis “geotèrmics”

Esta tecnologia està ja implantada en alguns edificis públics de València, com la Ciutat Administrativa Nou d’Octubre i el Complex Esportiu de la Petxina. La del museu serà la planta de més envergadura de la Comunitat Valenciana, amb una potència tèrmica instal·lada de 4.050 quilowatts tèrmics, superior a la de les instal·lacions mencionades.

Per a això, es recircularà l’aigua utilitzada per a la climatització de l’edifici, mitjançant un circuit de canonades des de les sales de màquines del Museu de les Ciències fins als aqüífers naturals del terreny que el circumda. Esta aigua absorbix, a l’estiu, la calor sobrant que produïxen les màquines de climatització i la traspassa al subsol, que es troba a una temperatura constant tot l’any d’aproximadament 20 °C, retornant al Museu l’aigua refredada. A l’hivern s’aconseguirà l’efecte contrari, ja que l’aigua adquirirà temperatura del subsol per a traspassar la calor a la instal·lació de climatització.

Es preveu un estalvi de 335.000 quilos de CO₂ a l’any

Amb este objectiu s’ha projectat una xarxa de 32 pous de xicotet diàmetre (sobre els 30 centímetres) en els terrenys adjacents al Museu de les Ciències, que portaran les canonades fins a la profunditat en la qual es trobe l’aigua a temperatura constant. Per tractar-se d’una energia renovable, la geotèrmia és una tecnologia de funcionament net amb l’entorn, atés que no es produïx cap mena d’abocament al terreny i només s’intercanvia la calor a través del contacte de les canonades amb l’aigua del subsol, funcionant com un circuit tancat.

Els treballs van començar este mes de juny amb el replanteig i l’excavació de les rases que albergaran les conduccions d’aigua i cablejat d’alimentació elèctrica i comunicació dels pous. Està prevista la seua finalització durant el primer trimestre de 2026.

Esta actuació s’emmarca en el projecte marc de sostenibilitat i eficiència energètica del Museu de les Ciències per a la implantació d’energies renovables que inclou la planta fotovoltaica ja en marxa en les volades, solucions d’arquitectura bioclimàtica per a renovar l’aire de l’interior amb excés de temperatura a través de la formació de corrents naturals, a més de la millora de l’eficiència hídrica en la gestió del tractament de les aigües i la renovació d’equips de climatització i il·luminació led.

L’execució global, quantificada en més de 16 milions d’euros, està sent possible gràcies a l’aposta de la Generalitat per l’ús d’energies renovables i al conveni firmat entre el Consell i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MTMAU) per a l’execució del Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP), dotat amb fons europeus Next Generation EU, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.