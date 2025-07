El fons Hines invertix prop de 80 milions en una residència d’estudiants a València

El fons d’inversió estatunidenc Hines invertix prop de huitanta milions a València en la construcció d’una residència d’estudiants al costat del Politècnic i el campus de Tarongers. El complex comptarà amb 650 llits i obrirà en el curs 27-28. La companyia considera el Cap i Casal un mercat estratègic per l’escassetat d’habitacions per a estudiants i manté el focus posat a la recerca de noves oportunitats.

La gestora de fons ha invertit a València, des que va desembarcar fa menys d’un any, més de cent milions d’euros entre la nova residència d’estudiants i la compra de la plataforma logística de 55.000 metres quadrats de Carrefour a Riba-roja i que té arrendada a la cadena de distribució a llarg termini.

Hines ha adquirit el complex d’allotjament flexible enfocat a estudiants a través del fons Hines European Real Estate Partners III Fund. ATDI, la plataforma d’inversió i gestió d’actius immobiliaris i logístics del grup empresarial valencià Atitlan, exercirà un paper fonamental com a promotor principal en el desenrotllament del projecte. Després de l’adquisició, ja han començat les obres de la primera fase i està previst per a la seua conclusió en 2027 que la plataforma d’allotjament per a estudiants Aparto (filial de Hines) assumisca la gestió.

Escassa oferta

Augusto Zunzunegui, director d’Inversió de Hines a Espanya i Portugal, subratlla que València té molt bons paràmetres. En el cas del Cap i Casal, la gestora considera especialment interessant el nínxol de les residències d’estudiants per l’escassa oferta i perquè el nombre d’universitaris creix al ritme d’un 3 % a l’any per l’arribada d’alumnes estrangers.

Operaris treballen en la futura residència / Francisco Calabuig

La taxa de provisió de llits (nombre de places en relació amb el d’estudiants) és del 6 %, per davall del 8 % de Madrid i Barcelona i molt per darrere del 14 % de la mitjana europea, segons subratlla Zunzunegui. A més, l’estoc existent no és de molt alta qualitat, afig.

110.000 estudiants

Hines insistix que València és la tercera ciutat d’Espanya per població, PIB i per nombre d’estudiants amb prop de 110.000. És la segona ciutat espanyola amb major percentatge d’estudiants internacionals (14 %), amb una taxa de creixement del 5,8 % anual.

L’enclavament triat per a la nova residència d’estudiants és estratègic, ja que està al costat de la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, que acullen prop de 70.000 estudiants. L’actiu oferirà allotjament flexible per a estades de diversa duració i ha sigut dissenyat per a donar servici a estudiants i professionals que estan de pas a València (com a nòmades digitals). A més, l’allotjament permetrà l’estada de familiars de pacients ingressats en l’Hospital Malva-rosa. En qualsevol cas, el seu destí principal serà el de residència d’estudiants.

19.000 metres quadrats

El complex tindrà 19.000 metres quadrats construïts i comptarà amb una àmplia varietat de servicis, que inclouen gimnàs, àrees d’estudi, cotreball, cafeteria, sales de reunions, cine, bugaderies, places d’aparcament i piscina a l’aire lliure. A més, comptarà amb habitacions individuals, dobles, triples i tipus apartament.

Aparto a Espanya

El complex l’operarà Aparto, la plataforma operativa de residències d’estudiants de Hines. Aparto gestiona a Barcelona dos residències d’estudiants que sumen 1.100 places: Aparto Pallars (inaugurada el setembre de 2022) i Aparto Cristóbal Moura (que va obrir les portes el gener de 2024). La plataforma ampliarà la seua oferta a Barcelona amb altres 350 llits en Port Diagonal. El projecte de Hines a València se suma al del fons Merkel, que també acaba d’anunciar una altra nova residència d’estudiants a Benicalap amb 271 habitacions.