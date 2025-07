El Govern activa este mes dotze unitats de salut mental en la zona zero de la dana

El Comissionat de Salut Mental del Govern d’Espanya posa en marxa dotze equips d’intervenció psicosocial, unitats de salut mental en emergències (USME) per a abordar la situació d’emergència que ha deixat la devastadora dana del 29 d’octubre passat. En concret, es tracta de dos unitats a Paiporta, dos més a Catarroja i una en els municipis de Torrent, Picanya, Chiva, Aldaia, Utiel, Sedaví, Alfafar i Algemesí. Una d’estes unitats, previsiblement, es dedicarà en exclusiva a atendre les associacions de víctimes, “per a garantir una atenció adequada i continuada”.

Així consta en un document del Comissionat de Salut Mental del Govern d’Espanya, que constata que esta matèria figura “entre les àrees més afectades després d’esta mena de catàstrofes, a causa de les conseqüències emocionals i psicològiques derivades de l’impacte patit per la població”. El nombre total d’unitats (inicialment se’n van anunciar nou) i la seua ubicació s’ha concretat després d’una fase exploratòria, que està recopilant dades des del mes d’abril i els resultats de la qual són “d’alta qualitat i gran utilitat”, segons fonts del Ministeri de Sanitat.

Cada equip d’intervenció psicosocial estarà compost per un psicòleg especialista en emergències, un altre en intervenció comunitària, infermer i treballador social. En total, quasi mig centenar de professionals. Estos estan immersos en un programa formatiu de nou jornades, que va començar dilluns i finalitzarà el 9 de juliol, per a capacitar-los en contextos d’emergència. A més, s’exhibix especial preocupació per la situació dels jóvens. Almenys dos dels quatre integrants d’estes unitats haurà de comptar amb formació i experiència específica en l’atenció a la salut mental d’infància i adolescència.

Conveni per a 16 mesos

Es tracta d’un projecte de col·laboració amb una duració de 16 mesos que planteja la creació d’esta xarxa escalonada d’unitats de salut mental en emergències, el principal objectiu de les quals és mitigar els efectes de la dana, i la “funció addicional de les quals és el disseny d’un sistema permanent i desplegable d’atenció psicosocial davant de futures emergències”.

Originalment, es preveia que estes unitats estigueren en marxa en febrer, amb la qual cosa arriba amb cinc mesos de retard. Des de l’executiu recorden que els problemes de salut mental associats a desastres tendixen a emergir “de manera més significativa a partir dels sis mesos”. Definixen esta estratègia com una “resposta eficaç, sostenible i ben fonamentada”. No vol això dir que es manifesten abans. El cap de Psiquiatria de l’Hospital Doctor Peset, José Martínez, explicava, diumenge, en Levante-EMV, que es va produir un pic de demanda de l’assistència psicològica al cap de tres mesos, després de Nadal, i que ara la corba s’ha estabilitzat. No obstant això, els símptomes d’estrés posttraumàtic poden tardar anys a manifestar-se, segons diversos especialistes, els quals alerten que fins al 20 % de la població afectada per una catàstrofe pot desenrotllar problemes de salut mental.

Conveni amb la Generalitat

L’estratègia s’emmarca en un conveni de col·laboració amb la Generalitat i la Fundació Estatal Salut, Infància i Benestar Social (FCSAI). Des del passat 19 de juny, segons el calendari previst, s’està formant les unitats contractades en aspectes com el trauma col·lectiu, ferramentes per a la gestió de crisis o l’autocura, amb especial atenció al públic infantil. Està previst que formació concloga el 9 de juliol.