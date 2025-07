La lluita veïnal contra l’ampliació de l’aeroport de Manises arriba a Europa

La reivindicació dels veïns i veïnes dels pobles que confronten amb l’aeroport de Manises per a paralitzar l’ampliació de les instal·lacions i exigir-ne el trasllat a un altre lloc ha arribat a Europa. La plataforma ciutadana amb esta lluita va enviar, el mes de febrer d’enguany, una carta al Defensor del Poble Europeu en la qual demanava prendre mesures contra Espanya per la falta de mapes de sorolls i plans d’acció sobre el soroll ambiental que generen els avions que sobrevolen els municipis afectats.

Amb tot, la institució europea els contesta ara que, si bé no poden actuar contra les autoritats espanyoles, perquè ells només investiguen reclamacions contra les institucions, els òrgans, les oficines i les agències de la Unió Europea, sí que obriran una investigació per la mala gestió de la Comissió Europea.

Què podria haver fet malament esta administració comunitària? Segons explica la plataforma en un comunicat, la Comissió podria haver incorregut en una falta per dilatar la tramitació d’una infracció contra Espanya aprovada el juliol de 2018, per, precisament, no tindre un mapa de soroll i molèsties en la zona.

Això seria una estirada d’orelles en cascada. El Defensor del Poble advertiria la Comissió Europea de la seua tardança a tramitar una sanció per a Espanya per no fer a temps tots estos estudis de la contaminació acústica, que és el que volen els veïns perquè quede mesurat el seu malestar diari.

“Això obri una porta a l’esperança”

I no només un malestar. Les conseqüències directes de l’ampliació d’esta infraestructura “tindria en els nostres pobles un augment considerable del ja deteriorat medi ambient, així com un agreujament de la contaminació acústica i un empitjorament de la ja nefasta qualitat de l’aire que suportem més de 190.000 habitants afectats”, lamenta la plataforma en el seu escrit remés als mitjans.

Amb tot, destaquen que haver aconseguit el suport i el treball d’investigació del Defensor del Poble Europeu a la seua reivindicació és un “suport al nostre treball i les nostres mobilitzacions i ens obri una porta a l’esperança d’acabar amb els efectes nocius derivats del trànsit aeri que afecta la nostra salut”.