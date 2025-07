Mazón, abans aguantar que avançar eleccions

“És un bon escenari”. És la conclusió d’un ex-alt càrrec del PP en la Generalitat davant de la possibilitat d’un avançament electoral. És un bon escenari, perquè el gran adversari, el PSOE, travessa una situació agònica, amb un cas de corrupció que afecta els seus dos últims secretaris d’Organització i que ha portat l’últim d’ells, Santos Cerdán, a presó preventiva.

Eixa crisi del Govern de Pedro Sánchez, que passa pels seus pitjors moments, ha obert el debat no només de l’oportunitat d’una moció de censura contra ell, sinó d’un contraatac popular amb convocatòries en autonomies a on governa amb inestabilitat o a on pot aconseguir una posició millor a l’actual.

Eixe “bon escenari” pot servir de manera genèrica, però la dana situa la Comunitat Valenciana en un moment especial, diferent. Ahir mateix, Esquerra Republicana de Catalunya contestava al sondeig d’Alberto Núñez Feijóo sobre una hipotètica moció de censura i ho feia retornant-li en la seua cara el nom del president valencià, Carlos Mazón (també el d’Isabel Díaz Ayuso, per cert).

Eixe escenari especial per la riuada i la gestió d’eixe fatídic 29 d’octubre fa que les expectatives del PP no siguen les mateixes que en altres comunitats, de manera que el benefici de la possible “operació avançament” és difícil de vore i, sobretot, d’assegurar: el PP podria trobar-se amb una nova majoria, però amb una posició més desfavorable fins i tot respecte a Vox. A més, l’avanç obligaria a precipitar la decisió de qui és el candidat, que és la decisió que la direcció popular retarda, en la mesura que avalua si la “marca Mazón” pot ser un estigma per a les opcions a Espanya de Feijóo. Així que el president no compta, en este moment, ni amb l’incentiu d’afermar-se en la presidència.

D’esta manera, ara com ara (la realitat política moderna és altament canviant), l’avançament de les urnes és una possibilitat que fonts pròximes a Mazón descarten de ple: “No té sentit a mitjan legislatura. Res justifica un avançament per molt favorable que fora”. El context parlamentari valencià, a més, és estable, després de l’acord amb Vox per a aprovar els pressupostos.

Coincidixen notables del PP consultats. No es donen les circumstàncies a la Comunitat Valenciana. L’única finestra podria ser si Pedro Sánchez convocara eleccions generals. El vot estaria molt condicionat en eixe cas pel context espanyol: el castic o la resistència del líder socialista. Però els factors citats anteriorment es mantindrien, de manera que l’opció de Mazón és la marca de Sánchez precisament: resistir i intentar esgotar la legislatura.

La interpretació és diferent en altres comunitats. Andalusia i Castella i Lleó tenen comicis molt a prop, en 2026, i l’avançament podria ser un element sorpresa en un moment delicat del socialisme. En territoris com Múrcia, amb una governabilitat complicada, com s’ha vist estos dies amb la marxa arrere del projecte de compra de vivendes per a migrants per a congratular-se amb els ultres d’Abascal i tindre pressupostos, també podria ser una opció per a plantejar-se al no sobrevolar l’efecte dana. Potser a Extremadura, amb un equilibri parlamentari similar, podria ser també una temptació inevitable l’avançament. Però a la Comunitat Valenciana, no. En este moment, no és no.