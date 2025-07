“Preocupació” en el PSPV per l’executiva de Compromís, que demana mesures anticorrupció

L’executiva de Compromís d’este dimecres a la vesprada —que pot acabar a la nit, com ha reconegut Joan Baldoví—, en la qual s’abordarà l’encaix de la diputada de Compromís en el Congrés Águeda Micó (Més) en el grup mixt, mentres Alberto Ibáñez (Iniciativa) roman en el Grup Plurinacional, preocupa en el PSPV. Així ho ha dit la secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, que s’ha reunit amb el Grup Socialista de les Corts abans de l’inici de l’últim ple del període de sessions. Morant ha assegurat tindre clar “qui és l’enemic”, el PP i Vox, i no Compromís, al qual s’ha referit com a “soci natural dels socialistes” i ha desitjat “molta sort”.

“De fet, estic seguint amb preocupació, en els últims dies, eixos debats de si tornaran a trencar, si tornaran a fraccionar l’espai de l’esquerra”. Morant ha demanat a la coalició “que envie un missatge clar a la ciutadania d’unió”. Però, mentres, en les files de Compromís, el que preocupa és el futur del suport al Govern d’Espanya després de l’escàndol de José Luis Ábalos i Santos Cerdán, una cosa a la qual el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, s’ha referit com a “molt greu”. “I, per tant, nosaltres entenem que el Partit Socialista ha de deixar d’arrossegar els peus”, ha afegit.

“El PSOE no ens pot arrossegar al desastre”

Sobre quines mesures li demana i què passarà si no es materialitzen, no ha concretat més enllà d’indicar que “la gent no s’acontentarà que hi haja canvis en l’executiva del PSOE”. “La gent necessita que es donen explicacions”, ha dit Baldoví, explicacions que espera rebre en la compareixença de Pedro Sánchez del dia 9 de juliol. “Esperem que no siga més del mateix, i, si el Partit Socialista no pren la iniciativa, haurem de prendre-la els partits que fem costat al Govern, perquè amb això anem directes al desastre i el Partit Socialista no ens pot arrossegar a este desastre”, ha manifestat. Però a preguntes sobre quines mesures en concret posarien sobre la taula, s’ha negat a “dir al Partit Socialista el que ha de fer” i s’ha limitat a exigir “mesures contra la corrupció”.

És a dir, que si el dia 9 no veuen eixes mesures que demanen, es posaran “a treballar”, encara que no ha dit si continuarien donant suport a l’executiu. “Ens posarem a treballar perquè les mesures les proposem nosaltres”, s’ha limitat a afirmar.

Però, abans, esta mateixa vesprada, Compromís afronta l’executiva de la coalició en la qual es deu, ha dit Baldoví, “pactar de quina manera es poden representar els interessos a Madrid, Àgueda Micó des del grup mixt i Alberto Ibáñez des de Sumar”. “Però, en tot cas, jo crec que de l’executiva d’esta nit eixirà un gran acord”, ha assegurat el síndic.

“Sabem qui és l’enemic: PP i Vox”

Sobre esta mateixa executiva ha parlat Diana Morant al ser preguntada per l’enquesta del CIS, en la qual Joan Baldoví obté millor valoració com a presidenciable que ella mateixa. “Sabem qui és l’enemic”, ha dit, en referència a PP i Vox, i no Compromís, “socis naturals”.

“Jo li demane a l’esquerra, per favor, que envien un missatge clar a la ciutadania d’unió, perquè això és el verdader problema dels valencians: el Govern del PP i Vox”. Un problema, ha afirmat la també ministra de Ciència, que “només es podrà solucionar” si els partits de l’esquerra treballen “junts”. “Si anem plegats i donem eixa certesa que tornarem a governar junts”, ha defés. Per a això, ha reconegut, no només es necessita un Partit Socialista fort, “sinó també un espai a la seua esquerra fort”. Per això, ha desitjat “molta sort” a Compromís en la seua executiva d’este dimecres.