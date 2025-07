Albal veta convertir en vivenda els baixos comercials inundats per la dana

L’Ajuntament d’Albal va aprovar en l’últim ple, per unanimitat, suspendre les llicències per a canvis d’ús de locals a vivendes i cases noves en planta baixa en la zona més afectada per la dana a l’efecte de la modificació del pla general d’urbanisme. Es tracta d’una mesura que ja han adoptat altres consistoris, com Picanya, respecte a zones limítrofes als barrancs, a l’espera de detallar uns criteris a llarg termini que servisquen de base de cara al futur i a municipis pròxims als barrancs que es van desbordar el passat 29 d’octubre de 2024.

Així, la corporació municipal ha acordat suspendre llicències i títols que habiliten a edificar i canviar l’ús en plantes baixes dels carrers: Pintor Segrelles, Joan Miró, Molí Cremat, Sant Carles, Regne de València, Santa Anna, plaça del Mercat, carrer Església, Verge dels Àngels, Llengua Valenciana, Colón, de les Escoles, Alcàsser i avinguda Pare Carlos Ferris.

El termini de la mesura

Tot el sòl afectat per esta nova normativa és urbà, i, a més, de suspendre llicències i canvis d’ús, es limita també donar cèdules de garantia urbanística en immobles d’estes característiques. Esta mesura tindrà un màxim de dos anys, encara que es podrà alçar la suspensió si al cap d’un any no s’ha sotmés a exposició pública la proposta del nou pla urbà després de la dana. Si este full de ruta sí que està en exposició pública en el termini d’un any, la limitació s’allargarà dos anys.

Baixos a Albal, a on no es podran fer vivendes en un termini de dos anys / Francisco Calabuig

Tal com va explicar el regidor d’Urbanisme d’Albal durant el ple d’aprovació d’esta directriu, Valero Eustaquio Juan, esta és “una proposta temporal”, i, igual que es proposa a Albal, s’estan estudiant mesures d’esta naturalesa en tota la comarca de l’Horta Sud per a adoptar “solucions comunes a problemes comuns”. I és que, tal com està redactat el Pla general d’urbanisme, construir vivendes en planta baixa en esta zona del municipi “pot donar problemes si ve una altra dana, perquè hi ha plantes baixes que no tenen eixida i poden suposar una ratera”.

La intenció és donar una solució comarcal tècnica i política. “Nosaltres no donarem una solució màgica, sinó que volem coordinar-nos amb altres ajuntaments perquè, si per desgràcia, això torna a passar, que puga tindre la mínima afectació possible”. Amb tot, els expedients que estaven en marxa s’estudiaran per a poder-se dur a terme i dotar els processos de garantia jurídica.