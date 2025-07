La Comunitat Valenciana perd quatre de cada deu granges d’ovelles i cabres en cinc anys

La ramaderia extensiva es fa cada vegada més xicoteta a la Comunitat Valenciana. La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que, en només cinc anys —de 2020 a 2024—, han desaparegut en l’autonomia un total de 61 explotacions d’oví i caprí de llet, un 40 % d’estes, per la qual cosa és necessari, segons el parer de l’organització, “un major suport per al sector i salvar els projectes actuals que encara existixen”.

L’any 2020 hi havia 152 explotacions, però en 2024 a penes en quedaven 91. Quant a places, s’han perdut, en eixe període, un total de 31.480 ovelles i cabres de llet, un 35 %. La desaparició és superior en ovelles que en cabres. En 2020 hi havia 35.262 places d’ovelles de llet, per 11.242 en 2024 (-24.020 i un descens del 68 %). Pel que fa a cabres de llet, en 2020 n’hi havia 54.485, i, en 2024, 47.025 (-7.460 i una baixada del 14 %.

Preu de la llet

En abril, el preu de la llet d’ovella es va situar de mitjana nacional en 1,202 €/l, la qual cosa suposa una baixada de 0,061 €/l respecte al mes anterior i un 21,08 % inferior al preu d’abril de 2024. Pel que respecta al caprí, el preu, en abril, es va situar de mitjana nacional en 0,925 €/l, la qual cosa suposa una baixada de 0,045 €/l en relació amb el mes anterior i un 3,12 % més que l’abril de l’any passat.

Davant d’esta situació, La Unió reclama el suport de les administracions públiques per a “mantindre en peus les 91 explotacions que queden a la Comunitat Valenciana, la major part situades en zones d’interior desfavorides”. És el cas, per exemple, d’Enrique López, un pastor de La Unió de Sot de Ferrer (l’Alt Palància) que l’any 2022 va fer un canvi en la seua vida i va crear una empresa familiar: Quesería Serbogar.

Amb 150 cabres de la raça murciano-granadina en l’actualitat, a causa de les cada vegada majors dificultats per a vendre la llet, va decidir tancar el cercle, deixar de vendre a tercers i apostar per elaborar de manera pròpia, amb la llet de la seua granja, formatges i altres derivats lactis que ven en zones de proximitat. Amb la llet recentment munyida, ara, juntament amb la seua dona i els seus dos fills, elaboren formatges frescos dos dies a la setmana, però també han diversificat i elaboren formatges tendres i semicurats i fins i tot brull, llet fresca, iogurt natural i quallada.

Enrique López, en una instal·lació de la seua granja / Levante-EMV

Ramaderia extensiva

La Unió sol·licita un augment en els pressupostos de la Generalitat en les ajudes a la competitivitat ramadera. També reclama a la Conselleria i al Ministeri d’Agricultura que fomenten la ramaderia extensiva sostenible realitzada per persones ramaderes professionals, com és el cas d’Enrique López. Esta activitat, a més de contribuir positivament al medi ambient, ha de ser econòmicament rendible per a fixar la població en el medi rural, garantint, així, la sostenibilitat del sector i la conservació del paisatge i la biodiversitat.