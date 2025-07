Costes concreta les primeres dates per a regenerar les platges de Sagunt i Canet

La convocatòria del procediment de contractació de les obres per a la regeneració de les platges del nord de Sagunt i Canet d’en Berenguer no només dona resposta a anys de reivindicacions per a frenar la deterioració d’esta part del litoral, sinó que concreta algunes dates que permeten albirar la solució, encara que siga en part, dels problemes que afecten la costa nord del Camp de Morvedre. La primera fita arribarà el 23 de juliol, data en què es tancarà el termini de presentació d’ofertes en un procediment que supera els 67,7 milions de pressupost, ja que inclou també intervencions en les platges de Sueca i Cullera.

Platja de Malva-rosa a Sagunt / Daniel Tortajada

A partir d’ací i en una planificació subjecta a canvis en funció de l’evolució de l’expedient, un dia després està prevista l’obertura dels sobres administratius de les ofertes i, una setmana més tard, serà el moment d’obrir la documentació tècnica, que haurà de remetre’s a l’oficina tècnica del Fons de Restauració Ecològica i Resiliència. En eixe moment s’iniciarà l’estudi en profunditat de les pliques i ja fins a l’11 de setembre no està convocada la taula de valoració de les ofertes econòmiques. L’obertura de tots estos sobres estarà tancada al públic, ja que la convocatòria explicita que seran actes privats.

Contractació similar

Per a calcular el temps que pot prolongar-se el procediment de contractació hi ha dos referències. La primera són els sis mesos de vigència mínima que exigix a les empreses concurrents la Secretaria d’Estat de Medi Ambient. L’altra fórmula és sondejar altres contractes similars que haja gestionat l’organisme dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Encara que, en els dos últims anys, no n’hi ha cap amb una quantia tan alta, el que més s’acosta són els quasi 50 milions d’euros que es van dedicar a substituir una conducció de bombament a Castella-la Manxa. Este procediment va interessar 15 licitadors i va tardar just nou mesos a resoldre’s. Uns terminis similars situarien la formalització del contracte d’obres per a Sagunt i Canet el mes de març de l’any que ve, quasi sense marge per a finalitzar les obres al juny i no posar en risc els fons europeus.

Cinc mesos de treball

I és que, a partir de la firma del contracte, l’adjudicatari disposarà d’un termini de cinc mesos per a completar els treballs previstos per la Demarcació de Costes no només al Camp de Morvedre, sinó també a Sueca i Cullera. Sobre la programació de la intervenció, les platges de Sagunt i Canet seran les primeres a les quals es dirigirà l’arena del jaciment submarí.

Mesures prèvies

De fet, i segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV, el primer mes es dedicarà a adoptar les mesures ambientals prèvies en el banc d’arena. Durant el segon està programat, ja a Sagunt, que s’abalise la zona d’actuació, es retiren les graves i es canalitze la gola de Quartell, mentres que el tercer mes es procedirà al transvasament dels més d’1,2 milions de metres cúbics de material i la restauració del cordó dunar. En els dos últims mesos quedaran les mesures ambientals i les correctores, així com la gestió dels residus i la seguretat laboral.