La demora per a una cita mèdica en zones de platja s’allarga fins a 30 dies malgrat els reforços

Aconseguir cita amb el metge d’atenció primària (AP) és una tasca complicada a inicis de l’estiu, més en les zones del litoral, a on la concentració de persones, entre residents i turistes, és superior que durant la resta de l’any. Per això, el temps d’espera en els centres de salut s’incrementa lleugerament fins a 10 i 12 dies, com ocorre a Gandia, Torrevieja o Sagunt. No obstant això, en altres punts, s’estén fins als 15 dies a Sant Joan i, fins i tot, fins a 30 dies, un mes sencer, com ocorre en els ambulatoris del Departament de Salut de Dénia. Així s’extrau de la informació recopilada per UGT i consultada per Levante-EMV. I, això, malgrat els reforços del pla d’estiu de Sanitat, que preveu la contractació de 8.600 sanitaris.

El contrast és clar entre les zones del litoral i l’interior. Per exemple, en els centres de salut de Xàtiva, la demora és només de cinc dies, i en els d’Ontinyent, de només set; igual ocorre en els del Departament de Manises, que engloba municipis de l’Horta, el Camp de Túria i la Foia de Bunyol. No obstant això, hi ha altres zones d’interior a on l’espera s’estén fins als 12 dies; així ocorre en els centres de salut dels municipis grans dependents de l’Arnau de Vilanova, com ara Llíria o Paterna. Esta diferència entre “mar i muntanya” es manifesta fins i tot dins d’un mateix departament, com ocorre a Vinaròs. Allí, la demora en els centres de costa se situa entre set i 10 dies, mentres que, en els més allunyats de la mar, una persona pot visitar el metge en només tres dies des que tracta de demanar cita.

Segons fonts de la Direcció General d’Atenció Primària de la Conselleria de Sanitat, la demora mitjana en tota la Comunitat Valenciana és de 5,25 dies, però reconeixen que esta és “superior si el teu metge està de vacacions o si el pacient té interés que siga el seu el que li passe consulta”.

Problema estructural

Esta classe de demores són pròpies de l’estiu, però també d’altres èpoques de l’any amb un pic assistencial de pacients; ocorre també durant l’hivern, sobretot al tornar de les vacacions. “L’única manera de lluitar contra la saturació en atenció primària és injectant recursos i ampliant plantilles”, defén Eva Plana, secretària del Sector Salut d’UGT, que assenyala la necessitat d’aprovar “un decret que preveja un augment del personal i una millora de les retribucions per a fer més atractiu este sector”, la gran tasca pendent del sector sanitari no només en l’autonomia valenciana, sinó a tot Espanya. “Primària és la primera baula i la porta d’entrada de la ciutadania quan té un problema de salut”, conclou.

El nou decret d’AP està en tramitació, falta el seu pas pel Ple del Consell i per les Corts Valencianes, però no compta amb el suport dels sindicats, perquè no se centra a resoldre este dèficit de sanitaris, sinó que aposta per crear una nova organització, basada en les direccions de servici a semblança de les hospitalàries, que, segons UGT, suposa la implantació d’un “model arcaic i de jerarquització amb el metge en la cúspide”.

Persones esperen a ser ateses en un ambulatori / Héctor Fuentes

“Falten metges”

Cal recordar que el pla d’estiu del departament de Marciano Gómez destina la major part dels seus recursos a reforçar els centres de salut de les zones de litoral, a on va planificar contractar personal en 74 ambulatoris, i els consultoris auxiliars de les platges. Enguany obrirà 26 d’estes xicotetes consultes sobre l’arena, enfront de les 19 de l’any anterior. I, malgrat això, la demora en la platja s’està incrementant progressivament, només 15 dies després de l’inici del període vacacional del personal sanitari. Pressupostàriament, Sanitat destina 82,5 milions d’euros i ha anunciat prop de 8.600 contractes en les diferents categories sanitàries.

El principal problema és la substitució dels metges que s’agafen vacacions. No hi ha xifres desgranades per categories d’enguany, però, en 2024, només es va reposar el 19,12 % dels 12.000 facultatius de la sanitat pública durant el període estival, amb 765 contractes. La xifra total de contractacions en totes les categories era també de 8.600, per la qual cosa la taxa de substitució d’enguany serà molt similar.

No obstant això, malgrat les previsions, no sempre hi ha facultatius disponibles per a contractar; hi ha quasi 600 vacants mèdiques, segons l’última xifra de Sanitat. “No hi ha facultatius —reconeix M. Pilar Valero, de CESM. En la major part dels centres, els pacients dels companys que estan de vacacions els assumixen els que encara no se n’han anat”. Això provoca que s’“incremente de manera secundària la demora per a vore els seus propis pacients”. I això que, segons les dades de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), cada metge té una agenda amb més de 40 pacients en juliol i agost, i, fins i tot, amb més de mig centenar en setembre.