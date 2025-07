Educació oferirà 14.261 vacants en les adjudicacions de juliol

La Conselleria d’Educació ha publicat, este dijous, les vacants que s’oferiran en les adjudicacions del mes de juliol. D’esta manera, els docents poden conéixer amb antelació els centres educatius a on es troben disponibles estes places.

Este llistat compta amb un total de 14.261 llocs vacants a la Comunitat Valenciana, dels quals 4.393 pertanyen a Educació Primària i 9.868 a Educació Secundària. Per províncies, 6.309 pertanyen a Alacant, 1.959 a Castelló i 5.993 a València.

Durant les pròximes setmanes, “el llistat pot experimentar modificacions en funció de l’actualització de l’oferta educativa”, expliquen. Estes variacions poden deure’s tant a l’increment de grups en determinats centres per a donar resposta a noves necessitats com a la supressió de grups en uns altres, motivada per la disminució de la demanda.

Tres procediments de selecció

Al llarg del mes de juliol se celebren tres procediments d’adjudicació: el corresponent al professorat suprimit o desplaçat, entorn del 7 de juliol; el corresponent a les comissions de servicis (per causes medicosocials o interés professional), entorn del 15 de juliol; i, finalment, el corresponent al professorat en expectativa de destinació i interí, cap al 28 de juliol.

Conéixer la destinació

Conselleria ha decidit publicar les vacants ja en juliol per a evitar situacions com la de l’estiu de 2023, quan Educació va haver d’ampliar dos vegades el termini perquè els futurs professors pogueren saber la seua destinació laboral. A mitat d’agost no sabien a on treballarien en setembre. Hi havia llavors 21.867 places vacants per a docents, entre interins i funcionaris de carrera.

El problema es va deure, explicava Conselleria llavors, a un error informàtic amb un nou programa que acabava d’estrenar-se eixe curs. Conselleria ha pres bona nota perquè el procediment se celebre amb normalitat enguany.

També cal mencionar que el retard provocat eixe any tenia a veure amb els processos d’estabilització de 9.100 docents. Una cosa que mai s’hava fet en Conselleria i que va provocar moltíssims problemes a l’hora d’adjudicar les places i dur a terme altres processos.

Així, Educació ha pres bona nota d’esta situació i enguany ha publicat les vacants tan prompte com ha pogut per tal que els docents siguen conscients de què s’oferix, a on i quines en són les condicions.