Un negoci que va a més a Xàbia: finques senceres de lloguer turístic

El lloguer turístic està distorsionant el mercat immobiliari a Xàbia. Ja hi ha promotores que veuen més rendible alçar una finca sencera amb apartaments de lloguer vacacional que construir un edifici residencial a l’ús. A més, busquen el negoci en llocs insospitats, els barris. Mentres, les famílies mitjanes treballadores cada vegada ho tenen més difícil per a trobar un pis per a arrendar tot l’any.

Ara ha causat sorpresa el projecte que una promotora desenrotllarà en un solar ocupat per una casa antiga que fa temps que està tancada i sense habitar. Eixa vivenda fa cantonada. Està en l’avinguda Joan Carles I (avinguda que connecta el centre històric i el port) i en l’entrada al barri per antonomàsia de Xàbia, el de Thiviers (lloc de residència des de fa dècades de famílies treballadores). La promotora Ona Envolvent ha col·locat un cartell en la casa per a anunciar la construcció de l’edifici de planta baixa i quatre altures “Monarca”.

La finca, amb coberta de teules, no desentona amb l’estètica d’esta zona. No tindrà locals comercials. La planta baixa també serà de pisos. En este barri (en tots, en general) ha desaparegut el comerç a peu de carrer. Les botigues que donaven vida als carrers han tancat.

La promotora no té, de moment, la intenció de vendre els pisos. Vol vendre la finca sencera. El preu, avançat per un portal immobiliari, puja a 2.850.000 euros. Els metres quadrats construïts seran 1.017. L’edifici tindrà deu vivendes i cada una disposarà d’un traster en la planta semisoterrani. La finca, segons s’indica en l’anunci immobiliari, “està destinada a l’ús turístic i es vendrà com a actiu complet a un únic inversor”. Ja s’intuïx que este segment de finques senceres de lloguer vacacional anirà a més.

Estructura d’acer i finca acabada en un any

La promotora accelerarà les obres a l’utilitzar la tècnica de construcció steel frame (l’element principal estructural és l’acer galvanitzat). Preveu acabar les obres en un any.

El lloguer turístic ja ha arribat, estos últims anys, als barris residencials i, aparentment, amb menys vocació vacacional de Xàbia. És habitual vore jóvens arrossegant les maletes pels carrers d’estos barris buscant el pis que han llogat per a passar uns dies. La novetat en el municipi és que es construïsca des de zero una finca destinada exclusivament a l’allotjament vacacional. Mentrestant, la primera promoció de vivendes socials i a preus assequibles seguix sense arribar. L’oferta de lloguer per a tot l’any també es constreny i és cada vegada més escassa. A més, els preus estan pels núvols.