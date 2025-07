La pretemporada del València CF ja està en marxa

El València CF inicia, este dijous, la seua pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques en l’hospital IMED, a on els jugadors estan citats per a sotmetre’s a diferents reconeixements abans de començar el treball sobre la gespa. Després d’unes setmanes de descans, la plantilla es posa en marxa per a afrontar una nova etapa marcada per la il·lusió i el canvi de rumb.

Cristian Rivero ha sigut el primer a arribar a l’IMED cap a les 8:30 hores, inaugurant, així, la pretemporada valencianista. Minuts més tard, el jugador del planter Pablo López també ha accedit a les instal·lacions, a l’espera que vagen arribant més companys.

L’equip començarà a entrenar baix les ordes de Carlos Corberán, que dirigirà la seua primera pretemporada com a tècnic del conjunt valencianista. De moment, l’única incorporació confirmada és la de Dani Raba, un reforç per a la línia ofensiva que arriba amb l’objectiu d’aportar capacitat de desbordar, a més d’experiència. A l’espera de més moviments en el mercat, el club inicia una preparació clau per a assentar les bases del nou projecte.

Així mateix, Corberán també arranca sense els internacionals (Diego López, Mosquera, Javi Guerra i Tárrega) i amb una llista inicial de 9 jugadors del planter. De moment, la llista inicial de jugadors del planter és la formada per Vicente Abril, Raúl Jiménez, Alejandro Panach, Pablo López, Andrés Caro, David Otorbi, Lucas Núñez, Alex Cerdà i Álex Gurendal. De totes maneres, Corberán ha demanat al club que el filial comence el mateix dia per a poder disposar dels jugadors que necessite en funció de les circumstàncies diàries.