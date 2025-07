A remulla en les fonts de València per a combatre l’onada de calor

Torna un clàssic de l’estiu. Algunes fonts ornamentals de la ciutat s’han convertit en un mecanisme per a combatre la calor que estos dies asfixia tot Espanya.

Estos dies d’onada de calor, algunes famílies, amb els seus respectius xiquets i xiquetes, estan posant-se a remulla en les hores centrals del dia en els rolls del parc dissenyat per Kathryn Gustafson. La postal no pot ser més estival. Fer de la necessitat virtut i convertir en esdeveniment lúdic l’esclafit de temperatures.

A remulla en el Parc Central / Francisco Calabuig

Ocorre, però, que estes mateixes fonts van haver de tancar-se juntament amb els estanys i les làmines del mateix Parc Central, el juliol de 2023, per la presència de bacteris cryptosporidium en les làmines d’aigua. A partir d’ací, l’Ajuntament va començar a multar amb fins a 750 euros el bany en el parc situat al costat de les vies del tren.

Les sancions van ser rebudes amb polèmica i el bany improvisat planteja la pregunta de si hi ha suficients piscines públiques a València, tenint en compte que l’increment de temperatures fa que esta dotació, més que una opció d’oci, siga una necessitat.

A remulla en el Parc Central / Francisco Calabuig

La portaveu de Compromís en l’Ajuntament de València, Papi Robles, contestava ahir a la pregunta: en calen més. València compta amb huit piscines municipals, una per cada 100.000 habitants, la qual cosa suposa una ràtio elevada. Les piscines d’estiu són una de les dotacions més demanades pels veïns en els pressupostos participatius.

Rascanya, Patraix, Camins al Grau i Quatre Carreres són alguns barris en què els veïns han demanat piscines, cobertes o d’estiu, a mode, estes últimes, de “refugi climàtic enfront de les onades de calor”. Els valencianistes proposen construir una piscina per cada barri fins a un total de 19.

Levante-EMV

Siga com siga, en alguns barris com la Roqueta, la sufocant onada de calor —que per fi conclou hui— ha deixat escenes surrealistes, com diverses persones banyant-se amb cadires incloses en la font de les oficines de la Seguretat Social, cosa que, per als veïns, excedix la necessitat i entra en el terreny del vandalisme.