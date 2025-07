Els veïns de Sapadors exploten contra els baixos turístics

La proliferació sense control de baixos turístics per tota la ciutat de València està acabant amb la paciència dels residents. Una jove que viu en una vivenda de Sapadors ha explotat contra un grup de turistes estrangers allotjats en un baix de la zona de Sapadors i que tenien la música a tot volum a les dos de la matinada. La jove, que l’endemà havia d’eixir a treballar a les set del matí, va llançar diversos improperis al grup, que va seguir a la seua com si estiguera en un bar de copes en cap de setmana sense importar-li el descans dels veïns.

La jove va explicar a Levante-EMV que era la segona nit que telefonava a la Policia perquè els apartaments turístics de davall de la seua casa “estan plens i els inquilins es dediquen a eixir al carrer a cantar i ballar amb altaveus”. L’incident es va produir la matinada de dimecres a dijous en un barri que és de treballadors i que està relativament allunyat dels punts d’interés turístic del Cap i Casal. Malgrat això, la voracitat dels inversors ha omplit València d’esta classe de negocis que manquen de control.

La jove, que estava farta de no poder descansar, lamenta que “l’última moda” dels inquilins dels baixos turístics d’enfront de la seua casa és “entrar i eixir de l’apartament amb l’altaveu al màxim fins a les dos de la matinada o així. A cada estona, van eixint al carrer i es posen a ballar i a cantar”.

Impunitat

L’Ajuntament de València només ha imposat set multes a apartaments turístics il·legals des que té competència sancionadora, cedida per la Generalitat el febrer de 2025. Segons ha revelat el Grup Municipal Socialista esta setmana a partir de les dades oferides pel Govern municipal, les set sancions de març a juny —últim mes de què es té registre— es van imposar per l’import mínim de 10.000 euros. A més, cinc es van abonar mitjançant pagament ràpid, la qual cosa va reduir la factura als 5.000 euros.

Encara que només s’ha sancionat econòmicament set infractors, la Policia Local de València ha obert 389 actes de denúncia de l’inici de l’any ençà. L’any passat se’n van imposar 620, i en 2022 —últim any complet de l’anterior govern—, un total de 73, lluny de la xifra actual, lluny també de la sensibilització social actual respecte a l’impacte d’este creixent negoci en els barris.

La nova ordenança d’apartaments turístics de València, anunciada com la “més restrictiva d’Espanya” amb diferents cadenats administratius, deixarà marge perquè s’òbriguen 5.500 nous apartaments en els barris de la ciutat que encara no es consideren saturats, això és, en les zones a on el nombre de pisos turístics no és superior al 2 % de les vivendes residencials.