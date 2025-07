La fundació investigada per la Fiscalia adjudica un contracte dos dies després d’anunciar la seua liquidació

Dilluns passat, 30 de juny, el portaveu de Vox a València, José Gosálbez, va emetre un comunicat en el qual explicava que el Patronat de la Fundació València Activa havia aprovat per unanimitat la liquidació de l’agència d’ocupació. Gosálbez va proclamar llavors que s’havien acabat “els quiosquets que només generen duplicitats i paperassa inútil”. Dos dies més tard, este dimecres 2 de juliol, la mateixa fundació ha adjudicat un contracte per a la promoció i gestió de l’esdeveniment “Gala d’entrega dels Premis Emprenedoria 2025-2026”.

El servici ha sigut adjudicat a l’agència MdosB Comunicación per un import total de 24.266 euros, IVA inclòs. Encara que la liquidació de València Activa es va anunciar en roda de premsa el 23 de maig de 2025, la veritat és que la licitació d’estos premis es va publicar en la plataforma de contractació del sector públic el 20 de maig, amb un marge de temps igualment ajustat.

Quant als concurrents a la convocatòria, crida l’atenció que la segona empresa amb millor puntuació és Next Services 2000, SL, societat molt coneguda en les oficines de València Activa. Tal com va contar este periòdic, quan els regidors de Vox Juan Manuel Badenas i Cecilia Herrero van estar al capdavant de la citada fundació i les regidories d’Ocupació i Emprenedoria, van arribar a adjudicar fins a 315.000 euros en contractes a tres empreses vinculades a l’empresari José Parés, situat al costat de Badenas en una presumpta trama d’espionatge a l’oposició. Una d’eixes tres empreses era Next Services.

Així mateix, el socialista Borja Sanjuán va denunciar que, en l’adjudicació del concurs per a la promoció i gestió dels esdeveniments Gala d’entrega dels Premis Emprenedoria 2024 i Congrés per al Foment de l’Emprenedoria Sectorial, amb un import de 72.560 euros (IVA inclòs), la Fundació València Activa no va constituir una mesa de contractació com exigix la llei, sinó que només va formar una “unitat tècnica” i “va guiar” el procés perquè l’adjudicatari fora Next Services 2000, SL, tot i que la seua oferta era 15.000 euros més cara.

En diverses de les contractacions de la fundació investigada per la Fiscalia —l’UCO va registrar la seua seu a Guillem de Castro el mes d’abril passat—, el concurs es va resoldre a favor de Next Services, de la qual és apoderat José Parés, imposant l’apartat del juí de valor malgrat que la seua oferta econòmica era superior a la d’altres aspirants. Ara, amb José Gosálbez al capdavant de València Activa, el juí de valor ha deixat de comptar i la consultora de Parés ha quedat relegada a la segona posició.