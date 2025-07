Hereu situa Sagunt en la capital de la nova reindustrialització a Europa

Sagunt s’ha convertit en “un dels eixos més emblemàtics i importants en el procés europeu de reindustrialització amb claus noves”. Així ho ha avançat el ministre Jordi Hereu en la seua visita a les obres de la gigafactoria de bateries de PowerCo este dijous.

Per al responsable d’Indústria del Govern d’Espanya, esta ciutat es convertix, amb el desenrotllament d’este destacat projecte, en una referència quant a transformació digital, transició energètica i mobilitat sostenible. “Sagunt és una de les grans capitals d’este reimpuls industrial que ens han de donar prosperitat en les pròximes dècades. Capital de la nova mobilitat elèctrica i connectada que Espanya i Europa han d’incentivar en les pròximes dècades”, afirmava.

Recorregut per la planta

D’esta manera començava el recorregut per la planta, que es troba en un estat bastant avançat de construcció, tal com ha pogut avançar Hereu, que ha assegurat que es complixen els terminis i que, tal com estava previst, la planta estarà en producció l’estiu que ve. Referent a això, el ministre ha avançat, després de les preguntes dels mitjans, que estarà en la seua inauguració, aclarint els dubtes d’esta manera sobre la possible continuïtat del Govern de Pedro Sánchez després dels últims casos de corrupció.

En la visita, s’ha comprovat com els quatre edificis principals: la zona de recepció de materials, la de producció de cel·les de bateries, la de maduració de cel·les i la d’eixida de mercaderies porten un bon ritme, ja que alguns ja han començat a tancar la seua estructura.

Daniel Tortajada

Espais destacats que conformen una primera fase, amb una inversió de 2.000 milions, encara que Hereu ha avançat als mitjans que el projecte té previst tres fases més, que, de moment, seguixen avant, segons ha corroborat el ministre, la qual cosa implica una inversió de 3.500 milions en total.

Pressupost que permetrà que es fabrique a Sagunt “la base de l’electrificació, que és la generació de les bateries, el cor de la mobilitat elèctrica de les pròximes dècades. Estem davant d’un projecte que exemplifica la transformació més gran que l’automoció està vivint en el món i que Europa ha d’encarar amb Espanya al capdavant”, deia el titular d’Indústria.

Estat d’alguns edificis / Daniel Tortajada

“Volem continuar sent líders en la producció d’automòbils. Som el segon gran productor d’Europa i la novena potència mundial, i estem ací, liderant un procés de transformació, de la combustió a l’electrificació per a guanyar en mobilitat sostenible i intel·ligent”, afegia, en referència a la planta de PowerCO.

Per a Hereu, la visita a la gigafactoria “és vore sobre el terreny la política industrial que estem impulsant amb grans grups de l’automoció com Volkswagen; una política de transformació i impuls industrial que és fonamental en el moment en el qual vivim”, acabava.