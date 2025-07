Ibáñez (Iniciativa) reemplaçarà Micó (Més) en la comissió de la dana en el Congrés

La decisió estava presa i es va oficialitzar este dijous a Madrid. La diputada de Compromís en el Congrés, Àgueda Micó (Més), va formalitzar la seua eixida del Grup Parlamentari de Sumar i el seu pas al mixt, consumant així el divorci dels dos únics diputats de la coalició en la cambra baixa, ja que Alberto Ibáñez (Iniciativa) ha optat per continuar amb els de Yolanda Díaz després d’una convulsa negociació interna que ha clevillat la coalició fins al punt d’amenaçar la seua unitat.

Amb la seua portada, Micó lògicament perd el lloc de portaveu de Sumar en la comissió de la dana, que recaurà ara en Ibáñez, segons ha pogut confirmar Levante-EMV. Amb tot, la de Més podria conservar un cert protagonisme en esta comissió, que va ser precisament el marc en el qual es va generar l’espurna que ha acabat amb eixa ruptura: la negativa de Sumar al fet que Compromís reclamara la compareixença de Pedro Sánchez.

L’acord de creació d’esta comissió d’investigació assenyala que cada grup parlamentari de menys de deu diputats, com és el cas del mixt, té dret a estar representat per un diputat. En el grup en el qual ja està integrada Micó, este lloc l’ocupa actualment Javier Sánchez Serna, de Podemos, amb qui ja hi ha converses perquè es repartisca les intervencions amb la de Més. Segons fonts pròximes, la negociació està avançada i “no hauria d’haver-hi problema” perquè Micó tinga veu, encara que amb un protagonisme evidentment menor que com a portaveu de Sumar.

Més focus per a Més

No obstant això, fonts de Més recalquen que eixe focus que perd Micó amb la seua eixida de Sumar el pot recuperar per altres vies en el mixt. Este grup funciona amb mecanismes distints que la resta de grups per la seua singularitat i, per exemple, permet que intervinguen representants de tots els partits que el conformen durant un ple.

La diputada de Compromís Águeda Micó arriba a una roda de premsa anterior a la Junta de Portaveus, en el Congrés dels Diputats, el 24 de juny de 2025 / Jesús Hellín - Europa Press

Així, Micó podrà fixar posició en cada sessió. Una dinàmica que arrancarà tan prompte com la setmana que ve, quan se celebra un ple extraordinari amb l’esperada compareixença de Sánchez per a rendir comptes de l’escàndol de Santos Cerdán i en la qual s’espera que anuncie mesures de regeneració.

La idea que traslladen des de l’entorn de Micó és que la diputada de l’antic Bloc intervindrà “segurament” en tots els punts que es fixen. Està per vore la unitat d’acció amb el seu company de coalició però excompany de partit, ja que la mateixa Micó no va descartar poder votar distint en una entrevista recent amb este diari. Així mateix, des del grup mixt també podrà registrar iniciatives parlamentàries.

“Amb més independència”

En el document dirigit a la Mesa del Congrés dels Diputats per a fer oficial el seu pas de Sumar al Mixt, Micó destaca que va resultar “elegida en les eleccions generals celebrades el dia 23 de juliol de 2023 i, després de la constitució d’esta XV legislatura, em vaig adscriure al Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR”. I en la línia defesa estes setmanes per a justificar la seua ruptura, insistix que ho fa amb el propòsit de “desenrotllar la tasca parlamentària amb més independència”.

La incorporació de Micó al grup mixt provocarà, al seu torn, una reorganització interna que comportarà la reducció de temps d’intervenció i de càrrecs de portaveu a la resta de partits de l’agrupació parlamentària: Podemos, que en tot cas continuarà sent la formació majoritària, i especialment per a BNG, UPN i Coalició Canària (CC).

Fins ara, el grup mixt comptava amb huit diputats: quatre de Podemos capitanejats per Ione Belarra, un del BNG (Néstor Rego), una de CC (Cristina Valido) i un d’UPN (Alberto Catalán), més l’exministre socialista José Luis Ábalos. Com Ábalos va arribar després de deixar el partit amb el qual va aconseguir el seu escó, se li tracta com a diputat “trànsfuga” i no participa del repartiment de càrrecs de portaveu que corresponen al mixt, ni dels temps d’intervenció en els grans debats. Només està adscrit a la comissió de peticions, que es reunix a porta tancada.