La Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) celebra, este estiu, el seu 25é aniversari amb una gira per diferents localitats de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia. Amb la direcció de Jerónimo Castelló, la formació oferirà concerts del 10 al 15 de juliol a Segorbe, Manises, Aspe, Cieza i València.

La gira arrancarà el dijous 10 de juliol en l’Auditori Municipal Salvador Seguí de Segorbe a les 20:00 hores. El divendres 11 de juliol, l’agrupació serà la banda convidada en el 50é Festival de Bandes Ciutat de Manises, a on actuarà al costat de l’SM Artística Manisense a les 21:30 h. El dissabte 12 de juliol, la cita serà a Aspe, a les 19:00 h, al costat de l’SM Maestro Gilabert. El diumenge 13 de juliol, la banda oferirà un concert en l’auditori de Cieza, a les 19:30 h, acompanyada per la Societat Musical de Cieza.

La Jove Banda Simfònica de l’FSMCV celebra el seu 25é aniversari amb una gira de concerts / Levante-EMV

Esta gira conclourà en gran el dimarts 15 de juliol en el Palau de la Música de València a les 19:30 h. Allí, la Jove Banda Simfònica es graduarà amb un concert que forma part del programa del Certamen Internacional de Bandes de Música. En el Palau sonaran obres de compositors valencians com ara Juan Bautista González, Amando Blanquer, José Ignacio Blesa i Francisco Jose Martínez Gallego.

“És una gira especial per a la Jove Banda Simfònica: celebrar el 25é aniversari en un any tan emotiu com el de la reconstrucció després de la catàstrofe, també per a moltes societats musicals, ens fa connectar encara més amb la nostra terra. Esta formació aglutina el talent jove bandístic de moltes de les nostres agrupacions i encarna un motiu per a mirar al futur amb esperança”, expressa la presidenta de l’FSMCV, Daniela González.

Abans de la gira, del 7 a l’11 de juliol, la JBS celebrarà la seua trobada pedagògica en l’auditori de Segorbe. Durant estes jornades de convivència i treball, els 80 jóvens músics que componen la banda prepararan el repertori de la gira al costat d’un equip docent especialitzat.

25 anys impulsant talent jove

Fundada oficialment l’any 2000, la Jove Banda Simfònica va nàixer com un projecte artístic i pedagògic destinat a representar les societats musicals valencianes i oferir una experiència d’alt rendiment a jóvens músics d’entre 18 i 28 anys. El seu origen es remunta a la banda de 300 músics que va representar la Comunitat Valenciana en l’Expo de Sevilla i, des de llavors, s’ha consolidat com un referent nacional i internacional.

El director d’esta edició, Jerónimo Castelló, assumix el repte de liderar la formació amb “il·lusió i compromís”. Castelló, amb una sòlida trajectòria nacional i internacional, ha sigut guanyador de diversos concursos de direcció i desenrotlla projectes tant simfònics com pedagògics a la Vall d’Uixó i Montroi.

Amb esta gira, l’FSMCV reafirma la seua aposta pel talent jove i per la projecció del model musical valencià, basat en la cooperació, l’excel·lència formativa i l’arrelament territorial.