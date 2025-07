Preocupació en el PSPV de Diana Morant per la crisi de Quart de Poblet

No és el mateix una crisi interna de portes endins que esta s’escenifique amb l’absència de dos regidors en el ple municipal. Siga com siga, en la direcció del PSPV que lidera Diana Morant preocupa la situació que travessa l’agrupació socialista de Quart. Preocupava abans, quan era un secret a veus, i preocupa, i ocupa, ara, que és vox populi, després de saltar la guerra intestina a través d’este diari.

Com va contar Levante-EMV, els regidors Bartolomé Nofuentes i Francisco Hidalgo, al seu torn membres del nucli dur de l’executiva del PSOE de Quart de Poblet, van decidir no assistir al ple municipal de dilluns per a no haver d’avalar la proposta de l’alcaldessa, Cristina Mora, d’alliberar un altre regidor socialista.

Tant Nofuentes com Hidalgo van escenificar en públic el rebuig de l’executiva del PSOE local, que dies abans del ple s’havia reunit per a abordar la situació i que va votar per unanimitat en contra de la iniciativa de l’alcaldessa. L’executiva vetava la iniciativa de Mora al considerar “inoportú” augmentar el nombre de regidors alliberats “en este punt de la legislatura”, ja que, argumenten, “suposa un gasto innecessari”.

Cal recodar que l’alcaldessa ja no forma part de la nova executiva (triada el passat 21 de juny) i que en la reunió en la qual es va votar en contra de l’alliberament del regidor Ignacio Rabanaque, es va vetar la presència tant de Mora com de la majoria del seu grup municipal que l’acompanyava i se’ls va comminar a romandre aïllats en una sala annexa. Només al final, l’alcaldessa va poder exposar la finalitat de la seua proposta, però esta ja havia sigut votada i rebutjada.

Mora i Martínez, allunyades en la foto de grup en Heineken / Germán Caballero

Amb este caldo de cultiu, la direcció del PSPV va admetre ahir a este diari preocupació per la situació d’enfrontament en el si socialista de Quart, entre la vella guàrdia de l’executiva, amb Adolfo Gadea, marit de l’exalcaldessa Carmen Martínez, i Nofuentes al capdavant, i el grup municipal, amb l’alcaldessa al capdavant. En este sentit, les mateixes fonts van reconéixer que esperen que la crisi amaine i es puga reconduir, quan s’ha arribat a l’equador de la legislatura.

Mora i Martinez ni es miren

Precisament, Cristina Mora i Carmen Martínez van coincidir ahir en l’acte celebrat amb motiu del 50 aniversari de la planta de Heineken a Quart de Poblet. Testimonis presents asseguren que successora i antecessora ni es van saludar i van tractar d’evitar-se. De fet, en les fotos en les quals van posar amb més persones, l’actual alcaldessa, amb la seua regidora Consue Campos, es va situar en un extrem, i Martínez i Nofuentes en l’altre.