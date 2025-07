Trenta anys de dinamitzar l’economia de la Marina Alta: CREAMA, el triomf del treball en comú

Calp va acollir, ahir, la gala de celebració del 30 aniversari de la creació de CREAMA (Consorci per a la Recuperació Econòmica i l’Activitat de la Marina Alta), un acte que va reunir representants institucionals, tècnics i representants d’associacions d’empreses i entitats de tota la comarca.

L’acte va arrancar amb la intervenció del diputat i president de CREAMA, Carlos Pastor Ventura, que va assenyalar que “hui celebrem tres dècades de treball comú, vocació pública, dinamització econòmica i proximitat. CREAMA ha sabut estar al costat de les persones, vertebrar la comarca apostant per la pluralitat, més enllà dels colors i ideologies, este és un projecte de persones i això el fa únic”.

La gerent de CREAMA, Rosario Donderis, va prendre la paraula per a afegir que “celebrem 30 anys i demostrem que ja no som una utopia, sinó una realitat a la Marina Alta per a ajudar a integrar les persones en el món laboral, per a dinamitzar les empreses, per a connectar persones i projectes, fent possible el xicotet miracle d’arribar a acords tots els dies”.

La gala va comptar amb diverses taules en les quals es va recordar la història i trajectòria del Consorci a través dels testimoniatges personals de tècnics, usuaris i entitats col·laboradores de CREAMA. Lola Orihuel, gerent de CREAMA des de la seua fundació i fins a 2015, va assenyalar que “quan ens reuníem i veia polítics de distint color i representant municipis tan diferents pensava que no arribaríem a acords; no obstant això, tot va ser molt fàcil perquè realment hi havia voluntat que funcionara”.

Un moment de la gala del trenta aniversari / Levante-EMV

L’alcaldessa de Calp, Ana Sala, que ostenta enguany la capitalitat de CREAMA, va indicar que “hem arribat a la convicció que només treballant junts s’aconseguix impulsar el benestar de les nostres empreses i veïns, apostant per la vertebració i construint una xarxa que ens ha permés créixer”. Sala, a més, va anunciar l’acord de la Junta de Govern d’atorgar el Premi Jaume Pastor i Fluixà-9 d’Octubre d’enguany a CREAMA.

L’acte va finalitzar amb la intervenció del president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, que va destacar el caràcter innovador de CREAMA: “Fa 30 anys alguns ja parlaven dels objectius de l’Agenda 2030 i apostaven per construir un projecte comú de cooperació territorial i eficàcia institucional que posara les persones en el centre de la nostra acció. La política val quan permet ajudar les persones a créixer, i eixe és el potent missatge que ens oferix hui CREAMA”.

73 milions d’euros gestionats

En estes tres dècades de trajectòria, CREAMA compta amb xifres significatives: més de 700.000 persones ateses, 73 milions d’euros gestionats —més de 5 milions procedents de fons europeus—, 85 projectes comarcals desenrotllats i una xarxa activa d’agències locals que torna a comptar amb 9 seus (Dénia, Xàbia, Calp, Teulada-Moraira, Benissa, Gata de Gorgos, Pego i Pedreguer) després de la reincorporació del Verger.

L’acte d’ahir va ser un homenatge al compromís, al treball en xarxa i a la voluntat de fer comarca, i a les persones que en estos 30 anys han convertit CREAMA en un referent del desenrotllament local construït des de la solidaritat i la confiança mútua.