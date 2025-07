La valenciana Rebeca Torró serà la nova secretària d’Organització del PSOE

Terratrémol en el PSPV, que torna al pont de comandament del Partit Socialista Obrer Espanyol. L’elecció de l’exconsellera valenciana com a nova secretària d’Organització causa una profunda sorpresa en el PSPV. Es tracta d’una dirigent que complix amb el perfil que, segons les expectatives dels últims dies, buscava la nova elecció, una dona i jove, allunyada dels perfils del també valencià José Luis Ábalos i el seu successor, Santos Cerdán, ara pres per l’escàndol de comissions.

Torró, d’altra banda, ha destacat més en tasques de gestió pública que de gestió interna. Un dels valors emergents del PSPV de Ximo Puig durant els governs del Botànic, Torró va ser, primer, secretària autonòmica i, més tard, consellera de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat. Seua va ser la gestió que va desembocar en l’arribada de Volkswagen, la major inversió industrial de la C. Valenciana en dècades.

L’alcaldessa de Quart, Rebeca Torró, el ministre Jordi Hereu i el president de Heineken Espanya, Etienne Strijp / German Caballero

Amb tot, la fi del Botànic la va elevar també a càrrecs dins del partit. Puig, primer, la va nomenar síndica del grup socialista en les Corts. Encara que va durar poc. Tant ella com Arcadi España, els dos valors a l’alça del Consell de Puig, van ser reclutats a finals de 2023 com a secretaris d’Estat. En el cas de Torró, en Indústria.

El nomenament de Torró s’ha manejat amb total discreció dins del partit. Sánchez ha buscat un perfil de dona per a poder reconciliar-se amb el feminisme després de l’experiència d’Ábalos en el cas Koldo. Torró és un perfil tècnic i professional, ja que ha estat en diverses travesses per a ser ministra.

Torró, de 44 anys, naix a Ontinyent a l’ombra de Jorge Rodríguez. Quan esclata el cas Alqueria s’aparta de Rodríguez per a emprendre una nova marxa política. Durant la pandèmia està al costat de Ximo Puig en els moments més durs, la qual cosa la fa créixer políticament. El llavors president la nomena consellera en l’última etapa del Botànic i, posteriorment, Sánchez se l’emporta al Govern central com a secretària d’Estat d’Indústria.

Rebeca Torró és la quarta valenciana en la secretaria d’Organització després de Ciprià Ciscar, Leire Pajín i José Luis Ábalos.

La vida política de Rebeca Torró, en imágenes / EP/EFE/PERALES IBORRA.

Direcció col·legiada

Torro tindrà, però, un poder molt més compartit que el que ostentaven Cerdán i Ábalos. La número tres dels socialistes tindrà tres adjunts en Organització en lloc d’un, com fins ara. Al costat d’ella estaran Anabel Mateos, també secretària de Coordinació Territorial; el secretari de Transparència, Borja Cabezón, i el responsable d’Anàlisi i Acció Electoral, Francisco Salazar. Un altre dels favorits per a substituir Cerdán, Salazar és un dels escassos supervivents de l’equip amb el qual Sánchez va guanyar en 2017 les primàries socialistes, un grup que també tenia Cerdán, Ábalos i García (l’anomenat “triangle tòxic” de la trama per a cobrar comissions a canvi d’obra pública) com a membres.