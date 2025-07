Bromera, 40 anys d’èxit i lideratge en valencià

Va haver-hi debat intern sobre si era adequat enguany, amb una dana que els va afectar a ells i a molta gent estimada del sector. La indústria editorial va quedar tocada, així com les llibreries, esclavó clau de la cadena perquè els llibres arriben als lectors, al públic que s’alimenta de les lletres. Precisament per això, per ser un moment certament complicat, van decidir tirar avant.

Així ho expliquen Bernat Bataller i Sandra Capsir, director i subdirectora respectivament d’Edicions Bromera, quan l’editorial complix 40 anys. “Vam tindre dubtes de si era el moment de celebrar i, després de reflexionar, vam pensar que sí. És una manera de fer visible tot el treball que fem, no només en Bromera, sinó tot el teixit editorial valencià, és un èxit col·lectiu i la intenció és poder-ho celebrar amb tots”, assegura Capsir.

Com recorda Bataller, Edicions Bromera va sorgir “fruit de la voluntat i del desig de Josep Gregori, un mestre d’Alzira”. El que va començar amb la motivació que l’alumnat i professorat tingueren material en valencià, ara destaca pel seu ampli catàleg, “amb tots els gèneres i per a totes les edats, des d’infantil a adults, de narrativa a teatre”, diu Capsir.

“Volem garantir que el lector en valencià de qualsevol gènere literari puga llegir amb la normalitat amb la qual ho faria en castellà i també amb traduccions importants. Que troben en el segell de Bromera tot el que necessiten: novel·la històrica, negra, estudis sobre la llengua, no-ficció, ficció, divulgació…”, expliquen. “Una de les nostres missions és que el catàleg tinga de tot i que el lector hi trobe tots els gèneres, des dels més massius fins als menys, en el major ventall possible i amb totes les nostres col·leccions”, afig Bataller.

“Una de les coses que porta la professionalització és estar atents a tendències i veure com evolucionen els lectors i lectores”, indica. Per això, els últims anys han renovat el disseny i les col·leccions clàssiques —com el Micalet Galàctic—, n’han aparegut de noves —com les recents Trànsit, L’Eclèctica, La Tira o La Singular—, la nòmina d’autors no ha deixat de créixer i tampoc s’ha deixat d’innovar en disseny, temàtiques o a través de noves veus literàries.

Algunes de les xifres que resumixen esta carrera de fons de quatre dècades és que hi ha més de 7.000 títols publicats; s’han comptabilitzat 820 col·leccions i 600 autors; s’han venut drets internacionals d’obres traduïdes a més de 20 idiomes; i els segells en castellà han exportat als principals mercats de Sud-amèrica i els Estats Units. Així mateix, Bromera també té presència en importants fires del sector, com les de Frankfurt o Bolonya.

I és que, empresarialment, cal recordar que el grup està format, a més de Bromera, pels segells Algar, Tàndem, Diálogo, Tilde, Animallibres i MésLlibres. Segons Bernat Bataller, es van anar adquirint com a forma “de creixement i de resposta a les necessitats i els objectius de l’empresa”, per a afavorir l’“enriquiment i la diversificació” de títols.

En l’àmbit empresarial, també cal destacar que, en 2023, el Grupo Planeta va comprar el 60 % de les accions al propietari i fundador de Bromera, Josep Gregori, per la seua jubilació i per a facilitar la modernització de la firma, a més de la internacionalització. Eixe mateix any, també va començar el que van anomenar el “procés de renovació de Bromera”, amb l’especialització de les àrees literàries i el “fitxatge” dels editors actuals: Marc Senabre (juvenil i adults) i Paula Soriano (infantil).

Malgrat tots els canvis, l’editorial sempre manté la seu a Alzira, amb més de 50 treballadors en nòmina i facturant uns 7 milions d’euros a l’any.

Best-sellers i long-sellers

Entre les últimes novetats hi ha reedicions com la d’Un dinar un dia qualsevol, de Ferrant Torrent, o Les cendres del cavaller, de Silvestre Vilaplana, a més de nous títols com A fer la mà, passatemps valencians, de Vicent Marco i Raúl Salazar. Enguany, Quina animalada d’història, Minimoni!, de Rocío Bonilla, va triomfar en Sant Jordi i és un best-seller, com el també infantil Les princeses també es tiren pets, d’Ilan Brenman. En juvenil destaquen Joan, el Cendrós, de Carles Alberola i Roberto García; La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda; o Júlia, d’Isabel-Clara Simó, que serien long-sellers, ja que mai passen de moda.

Josep Gregori, docent i un dels fundadors del grup —i que manté el 40 % de les accions—, assegura que està “molt orgullós d’haver iniciat una empresa que ha tingut rellevància en el desenrotllament cultural valencià”. “Reconforta molt veure com un anhel inicial es va convertir en una realitat”, reconeix, 40 anys després.

Sobre eixa època, ara recorda “la il·lusió d’un grup de gent i la sort de fer-ho en el moment propici, amb l’arribada de la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV, 1983) que ens va ajudar al fet que hi haguera un mercat”. I és que, com especifica, i amb raó, “els llibres escolars són una pota important en tota l’activitat de Bromera”, diu.

Viure dels llibres

Gregori destaca que, amb el pas del temps, s’han convertit “en una empresa que s’ha professionalitzat i ha adquirit uns estàndards de normalitat en relació amb la qüestió empresarial i cultural”. També, diu, que és una empresa “amb molts treballadors que viuen de la cultura i la difusió del llibre, i eixa és una qüestió que em dona alegria, que la gent es guanye la vida gràcies al món dels llibres”, insistix.

“Sempre m’he cregut un activista que ha acabat sent un empresari; no tenia intenció de muntar una estructura empresarial tal com l’entenem hui dia; el procés en Bromera ha sigut un poc al revés: va ser una cosa molt voluntarista que ha arribat a ser una empresa molt professionalitzada”, reconeix.

Per al futur, Gregori considera “bàsic que augmente la massa lectora en valencià, que la gent deixe de pensar que llegir en valencià és més complicat o requerix més esforç”. Per això, més que un desig per a l’avindre de Bromera, ho fa “per a la societat: que les autoritats, siguen del signe que siguen, tinguen més afecte cap a la llengua, la cultura, els llibres… Perquè estem passant uns moments crítics”.