Un cap de setmana de calor intensa en les zones d’interior a l’espera de la pluja

La calor ha tornat a ser predominant durant el cap de setmana en la pràctica totalitat de la província de València. I les zones d’interior han tornat a registrar algunes de les cotes tèrmiques més altes.

Així, l’observatori de l’Agència Estatal de Meteorologia emplaçat a Ontinyent va registrar ahir la tercera màxima obtinguda en tota la península Ibèrica, amb una marca de 39,5 graus. A Xàtiva, la calor també va ser intensa, amb una màxima de 38,8 graus centígrads.

Les mínimes també van ser altes, amb una altra nit tropical i tòrrida. En la capital de la Costera, per exemple, s’han superat els 25 graus de mínima. Una situació que —desgraciadament— s’està convertint en una cosa més comuna durant els últims temps, segons confirmen des de l’Aemet: “Amb la de hui, ja són cinc les nits tòrrides en l’observatori de València. Fa dècades, a penes hi havia nits amb mínima que no baixaven de 25 °C, des d’este segle són molt freqüents”.

Alerta per pluges

Encara que el cel ja ha començat el dia ennuvolat en alguns punts geogràfics, encara no s’han registrat episodis de pluja d’una certa importància en la província de València. Les prediccions avisen sobre esta vesprada, amb una alerta groga activada per pluges i tempestes. Les màximes baixaran de manera notable en molts punts, encara que no s’esperen baixades significatives en les mínimes.

Caldrà estar pendent del cel durant este inici de setmana.