Educació promou el castellà a la Serrania malgrat que les famílies van votar valencià en la consulta

Molt poca gent s’ho esperava, però la comarca de la Serrania —definida com a zona castellanoparlant— va votar majoritàriament per l’educació en valencià el mes de febrer passat en la consulta de la llengua base. Va ser l’única comarca de parla castellana en la qual va succeir això, gràcies a unes arrels històriques que van arrossegar el vot.

Potser ni la Conselleria ho esperava, però així va emanar de les urnes. Els centres escolars de la Serrania haurien d’oferir majoritàriament aules en valencià per al pròxim curs 2025-26. O això posava sobre el paper. La realitat, però, és que Educació està tractant d’imposar el castellà en les aules, malgrat que les famílies van votar el contrari.

Així ocorre en molts centres rurals agrupats com els d’Alcublas i Higueruelas. En eixes localitats, les famílies van votar en un 60 % pel valencià en cinc de les sis unitats. No obstant això, quan Conselleria d’Educació va informar els centres de la relació d’aules que han d’oferir, resultava que pràcticament totes havien d’oferir-se en castellà.

“Que respecten a les famílies”

“Nosaltres estàvem contents en general amb la llei que hi havia fins ara. Les famílies feien classe en castellà i tenien tres matèries en l’altra llengua: Música, Educació Física i Valencià. Sabien que així els seus fills coneixerien les dos llengües cooficials. Esta consulta el que va fer va ser crear un problema i una polèmica a on no n’hi havia”, critica un docent.

Malgrat tot, les famílies van votar i, a causa de les arrels històriques de la comarca, va eixir majoritàriament el valencià. “Els pares i mares van decidir lliurement que els seus fills estudiaren en valencià, perquè volen que coneguen la cultura dels seus pares, i saben que el col·legi és dels pocs llocs a on encara li la poden ensenyar, perquè la realitat és que les pel·lícules, els mitjans de comunicació i les xarxes estan majoritàriament en castellà”, explica el docent.

Pati d’un centre rural agrupat / Levante-EMV

No obstant això, segons denuncien professors i famílies, Conselleria no està respectant el sentit del vot, perquè “la zona és de predomini lingüístic castellà”, segons va contestar l’Administració als docents. “En maig ens van dir que havíem d’oferir cinc de sis unitats en castellà”, diu un professor.

La realitat dels CRA

A això cal sumar la realitat dels centres rurals agrupats (CRA) i el seu encaix en la nova llei de llibertat educativa. “Clarament no han pensat en nosaltres per a fer la llei. Tenim moltíssims dubtes sobre el que hem de fer i Conselleria no para de donar-nos allargs”, expliquen.

Un centre rural agrupat (CRA) sol estar dividit en multinivells. Per exemple, els estudiants de 1r, 2n i 3r de Primària van plegats per a poder traure d’ací una mateixa classe. Així, pot succeir que la llengua base canvie d’any a any. “Si, per exemple, un any m’entren de colp quatre xiquets de Primària que volen fer classe en valencià, què fem? Canviem la llengua cada any? I amb Xarxa Llibres? Faig que les famílies compren llibres nous?”, es pregunten els docents.

En el cas d’un centre convencional, els grups són homogenis. Les famílies trien una vegada per etapa educativa i de 1r a 6é de Primària l’alumnat farà classe en la mateixa llengua, però en els CRA es pot donar un canvi de matrícula molt gran en proporció (són molt pocs xiquets) i de sobte que canvie la llengua.

“Improvisació”

Els docents també critiquen la “improvisació” i els canvis de criteri de Conselleria per via telefònica. “Ens van arribar a dir que, si votaven menys de 8 alumnes, la llengua a triar havia de ser la de predomini lingüístic per a justificar que ens posaren castellà”, critiquen.

En general, les famílies confiaven més en el sistema d’abans, que era més equilibrat. Cada centre creava un projecte educatiu amb un idioma base i li’l mostrava a les famílies, que triaven si volien anar a un col·legi o a un altre. “A més, estava el Consell Escolar per a analitzar també la llengua base de cada zona”, expliquen.

La gran crítica ara de les famílies no és la votació de la llengua base (que també), sinó el fet de fer votar els pares i mares per a després no respectar la seua decisió. “Llavors per a què ens han fet votar si després no respecten el que volíem?”, critiquen.