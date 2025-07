Ferit un valencià en el primer ‘encierro’ dels Sanfermines 2025

Sis corredors han sigut traslladats per contusions hui dilluns, 7 de juliol, a centres sanitaris després del primer encierro dels Sanfermines de 2025, protagonitzat per bous de Fuente Ymbro, que no han deixat ferits per banya.

Amb pronòstic lleu ha sigut traslladat des del tram de Mercaderes un valencià, concretament un veí de Jérica de 49 anys, I. F. S.

Cinc dels corredors d’este primer encierro dels Sanfermines 2025 han sigut traslladats a l’Hospital Universitari de Navarra, quatre d’ells amb pronòstic reservat, i un altre, lleu. El sext atés ha sigut evacuat al centre sanitari Doctor San Martín.

El primer encierro de los Sanfermines 2025, en imágenes. / Ainhoa Tejerina / EFE

Els traslladats a l’Hospital de Navarra amb pronòstic reservat són un jove de 21 anys, M. P. M., veí de Lucena (Còrdova), que ha sigut atés en el lloc de Chapitela; R. V. C., veí de Barañáin, de 33 anys, ferit a Mercaderes; M. M. R., jove de 22 anys d’Ansoáin, atés a Espoz y Mina; i M. Q. O., de 42 anys, procedent de la ciutat de Barcelona, atés en el carreró.

Finalment, un sext ferit en el primer encierro dels Sanfermines 2025 ha sigut traslladat al centre Doctor San Martín amb una contusió a la cama.