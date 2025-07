L’estiu de les tanques: més d’un centenar d’obres prenen els carrers de València

Tornen les obres d’estiu. Renovació de clavegueram, canalitzacions elèctriques o de gas, asfaltatge de carrers i tanques d’obres i reformes, públiques o privades, són algunes de les actuacions que, aprofitant el descans estival i el descens del trànsit en la ciutat, es porten a cap durant els mesos de juliol i agost. A València, són més d’un centenar les obres que suposaran, en major o menor mesura, ocupació de la via pública i que ha autoritzat l’Ajuntament de València a través de l’Oficina de Coordinació d’Obres en Via Pública (Ocoval). Una xifra que, tot i estar molt lluny d’estius de rècord com el de 2009, amb les més de 400 obres del famós pla Zapatero que van esbudellar els carrers de la capital, obligarà molts veïns i comerciants a armar-se de paciència per a conviure amb tanques, prospeccions, soroll i talls de trànsit.

Sens dubte, l’obra de més envergadura és el soterrament de les vies del tren que separen els barris Malilla, la Creu Coberta i Sant Marcel·lí, el denominat canal d’accés, que este estiu, segons consta en Ocoval, escometrà una de les actuacions de més complexitat, el desviament del col·lector sud, la gran conducció d’aigües residuals que discorre per l’avinguda Giorgeta i el carrer Pianista Amparo Iturbi fins a l’encreuament amb el carrer Joaquim Benlloch, que es refarà perquè discórrega en paral·lel al túnel. La previsió és desmuntar i refer un quilòmetre de la infraestructura hidràulica, construïda entre 1968 i 1970. Un desafiament d’enginyeria per a resoldre l’encreuament de les dos infraestructures, la hidràulica i la ferroviària.

Les obres del canal d’accés, al discórrer en zona no poblada, suposen afecció al trànsit pel pas de camions i maquinària, encara que les molèsties a la població són, a priori, mínimes. De fet, les obres s’han convertit en un dels punts d’interés per a molts veïns que s’acosten al pas elevat d’Abril Martorell, mirador privilegiat, per a veure l’evolució dels treballs.

Molt més problemàtiques, pels embossaments i els problemes de mobilitat per als vianants, són les obres de reforma de l’avinguda Pérez Galdós-Giorgeta, una actuació de millora urbana i pacificació del trànsit amb un cost de 24 milions d’euros que tindrà ocupada, per trams, esta transitada avinguda durant més d’un any, 14 mesos. És el principi d’una actuació de regeneració urbana que en el futur connectarà amb la reforma de l’entorn de Giorgeta després de l’enderrocament del famós i obsolet “scalextric”. Les obres van arrancar el 30 de juny i acabaran l’agost de 2026, i els embossaments de trànsit són la tònica.

La reforma de Pérez Galdos coincidix, a més, amb altres obres de canalització del cicle de l’aigua en el carrer Democràcia, una de les artèries principals del barri de Nou Moles, els veïns del qual conviuran durant mesos amb les tanques d’obres.

Un vianant es pregunta per a on creuar Pérez Galdós, que estarà en obres durant 14 mesos / Ana de los Ángeles

Una altra de les obres amb més activitat és la urbanització del Roig Arena, que es prepara per a la seua obertura el 6 de setembre. La previsió és que les obres d’urbanització acaben el 18 de juliol. Hi ha obres programades a la Saïdia, amb la reurbanització del carrer Sagunt i el jardí de Nino Bravo. També hi haurà obres a Jesús, per la urbanització de la plaça Segòvia, i a la Font de Sant Lluís, a on l’Ajuntament construïx una promoció de vivenda protegida a Músic Chapí. A Benimaclet i Torrefiel també s’obriran rases per a la renovació de les canalitzacions de gas i telecomunicacions.

Una altra de les obres de gran importància de l’estiu és el carril bici de Tres Forques, les obres del qual van arrancar a finals de maig i es prolongaran fins a l’1 d’agost. La construcció de l’eix ciclista afecta diversos barris a més de Tres Forques, ja que travessa Vara de Quart, Patraix i Arrancapins, tindrà una extensió de quasi quatre quilòmetres de longitud, la qual cosa el convertix en un dels més llargs de la ciutat. Este nou eix connectarà amb els carrils bici existents de la plaça de la Colònia Espanyola de Mèxic, el carrer de Llanterners, l’avinguda de Tres Creus, i els carrers María Zambrano, Turís i Mestre Bellver, amb el ciclocarrer del carrer Xiva, amb el carrer Conca, l’avinguda de Pérez Galdós, i el futur carril bici d’Arxiduc Carles, que també està actualment en obres.

Carril bici i canó per als vianants d’FGV

Les obres d’estiu també afecten algunes pedanies, com la Torre i Castellar, dos dels pobles del sud afectats per la dana, a on es duran a terme millores en la xarxa d’aigua potable. El cicle de l’aigua sol ser el servici que més obres escomet a l’estiu. També actuarà per a renovar conduccions a la Gran Via. Les obres en el carrer Alacant, tancat des de juny de 2023 per les obres del canó per als vianants que connectarà les estacions del metro d’Alacant i Xàtiva, encaren este estiu la recta final. Està previst que acaben el 30 de setembre.