L’Ibex 35 comença la setmana a la baixa i perd els 14.000 punts

L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este dilluns, la primera de la setmana, amb una lleugera baixada del 0,1 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a situar-se en els 13.959,5 punts cap a les 9:00 hores, en una jornada en la qual la Borsa de Wall Street torna a l’activitat després de romandre tancada divendres passat per la festivitat del Dia de la Independència.

En el pla internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb la imposició d’un aranzel del 10 % addicional a qualsevol país que s’alinee amb el que ha qualificat de “polítiques antiestatunidenques” dels BRICS, els líders dels quals, reunits este diumenge a Rio de Janeiro, Brasil, han condemnat les sancions i els aranzels emprats com a ferramenta política. Trump ha anunciat, a més, que enviarà cartes “aranzelàries” a diversos països a partir d’este dilluns 7 de juliol, a penes 48 hores abans que acabe la pròrroga de 90 dies dels anomenats gravàmens “recíprocs” establida pel seu Govern abans d’arribar a acords comercials.

Per la seua banda, el secretari de Comerç estatunidenc, Howard Lutnick, ha confirmat que els aranzels per país entraran en vigor el pròxim 1 d’agost, en el que ha semblat un respir per als socis dels Estats Units. “Els aranzels entren en vigor l’1 d’agost, però el president està establint les tarifes i els acords en este moment”, ha assenyalat en presència de Trump.

D’altra banda, el ministre d’Economia, Comerç i Empresa del Govern d’Espanya, Carlos Cuerpo, es disputarà este dilluns la presidència de l’Eurogrup, el fòrum de ministres de Finances de l’eurozona, amb el “popular” irlandés Paschal Donohoe, que opta a la reelecció, i amb el socialista lituà Rimantas Sadzius.

En el pla empresarial, deu cotitzades espanyoles distribuiran poc més de 1.503 milions d’euros en dividends als seus accionistes durant esta setmana, destacant, entre estes, quatre integrants de l’Ibex 35, que són Repsol, Redeia, Indra i Acciona. Les companyies CAF i Naturhouse Health inauguren la setmana de pagaments este dilluns 7 de juliol, retribuint als inversors amb 1,3414 euros i 0,10 euros bruts per acció, respectivament. Només tindran dret a dividend els qui hagen adquirit accions abans del 3 de juliol. D’altra banda, este dilluns serà l’últim dia en què els inversors podran adquirir accions d’Indra amb dret a percebre el dividend de la companyia amb càrrec als beneficis de l’exercici de 2024, el qual ascendix a 0,25 euros bruts per títol (0,2025 euros nets) i s’abonarà este dijous 10 de juliol.

En els primers compassos de la sessió, les majors pujades dins de l’Ibex 35 les marcaven Acciona Energía (+0,45 %) i Indra (+0,43 %), mentres que els descensos més pronunciats els registraven Fluidra (-0,91 %) i Bankinter (-0,58 %).

Les principals borses europees obrien la primera sessió de la setmana amb signe mixt. En concret, Milà començava el dia en taules, Londres cedia un 0,12 %, i Frankfurt i París pujaven un 0,19 % i un 0,07 %, en cada cas.

El preu del barril de cru Brent, de referència per a Europa, arribava a baixar un 0,35 % per a registrar 68,06 dòlars, mentres que en la seua cotització West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, cedia fins a quasi un 0,3 % per a tocar els 66,32 dòlars. Estos descensos del petroli es produïxen en resposta a l’última decisió del grup de països exportadors liderat per l’Aràbia Saudita i Rússia, conegut com a OPEP+, d’augmentar la seua oferta en 548.000 barrils diaris a partir d’agost, per damunt de l’increment actual de 411.000 barrils.

En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1753 “bitllets verds”, en tant que l’interés exigit al bo a 10 anys baixava fins al 3,216 %.