La nit més terrible que ha passat la Safor

La comarca de la Safor ha registrat, esta nit de dilluns, les temperatures mínimes més altes que es recorden, com s’aprecia en les dades arreplegades per la xarxa de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). No és que es parle ja de nits tropicals, amb mínimes que no baixen dels 20 graus, sinó que ja ni tan sols baixen dels 25, les considerades nits tòrrides o equatorials, amb una extensió mai abans vista.

Si, des de fa quinze dies, les zones planes de la comarca, especialment tota la franja costanera, no ha baixat dels 20 graus, en la matinada d’este dilluns, la mínima més alta de tota la Comunitat Valenciana s’ha registrat a Gandia. Concretament, l’estació meteorològica situada en l’ajuntament, en ple centre de la ciutat, ha registrat 27,6 graus. D’ací no ha baixat, cosa que ha fet insuportable poder dormir, perquè, a més, la temperatura màxima de diumenge havia sigut de més de 36 graus, de manera que les vivendes es recalfen al sol i no arriben a refrescar a la nit.

Però és que, a més, de les 10 temperatures mínimes més altes de tot el territori valencià, huit s’han registrat en municipis de la Safor. Tres estacions meteorològiques de Gandia, dos d’Oliva, la de Miramar, la de Benirredrà i una a Tavernes de la Valldigna han registrat més de 26,7 graus de mínima. Les altres dos estacions de nit més càlida que completen la sèrie de deu han sigut les de Sueca i una situada en la mateixa ciutat de València.

En estos primers dies de juliol es manté la tendència dels últims de juny, amb registres molt per damunt de la mitjana per a esta època de l’any. Tant és així que en zones altes, com la llacuna de Vilallonga o en el municipi de Barx, han sigut diverses les jornades en què els termòmetres han superat els 35 graus i no han baixat dels 20, situació que no es produïa dècades arrere.

Tant en la plana com en les muntanyes, l’anàlisi conduïx a consolidar el ràpid procés de canvi climàtic que està convertint la Safor en una comarca molt afectada per eixa variació a l’alça de les temperatures.

Prova d’això també ho és que la temperatura de l’aigua de la mar, en la costa, s’haja situat ja en els 27 graus, un registre que impedix que les brises nocturnes puguen refrescar la recalfada terra després de tota una jornada de sol i temperatures altíssimes.