Rescaten un home de 69 anys després de caure per un talús de set metres a Cullera

Un home de 69 anys ha sigut rescatat este matí després de precipitar-se per un talús de difícil accés en la zona del far de Cullera, en els voltants del conegut com a “volcà”, entre el carrer Brúixola i un barranc pròxim. El succés s’ha produït poc abans de les 10:00 hores, quan, segons fonts del Consorci Provincial de Bombers de València, l’home hauria esvarat i caigut per un desnivell de prop de set metres d’altura. Els servicis d’emergència l’han rescatat amb vida, encara que la seua situació és d’extrema gravetat. El CICU ha mobilitzat un SAMU, l’equip mèdic del qual ha atés el ferit per traumatisme cranioencefàlic, i el ferit ha sigut traslladat a l’Hospital La Fe de València.

L’avís s’ha rebut a les 09:59 hores a través del 112, gràcies a la ràpida intervenció de veïns de la zona, que han alertat els servicis d’emergència al presenciar l’accident. La telefonada ha mobilitzat immediatament un ampli dispositiu de rescat en el qual han intervingut efectius del Grup Especial de Rescat a Altura (GERA) del Consorci, l’helicòpter V-990, un metge, un sergent del parc de Gandia i bombers del parc de Cullera. També s’han desplaçat fins al lloc agents de la Policia Local de Cullera i la Guàrdia Civil.

Les tasques de rescat s’han vist complicades per les característiques del terreny, abrupte i amb vegetació densa, la qual cosa ha obligat a desplegar l’helicòpter del Consorci per a facilitar l’evacuació del ferit des d’una zona de difícil accés per terra.

Este incident torna a posar de manifest la perillositat d’uns certs paratges naturals del litoral valencià i la importància d’extremar les precaucions al transitar per zones escarpades o poc senyalitzades. Des de l’Ajuntament de Cullera s’ha valorat positivament la ràpida coordinació de tots els servicis implicats i s’ha reiterat la necessitat d’actuar amb prudència en esta mena d’entorns.