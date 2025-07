Continua l’extracció de fang en la presa de Forata huit mesos després de la dana

Huit mesos després de la dana, l’embassament de Forata seguix tapat per l’acumulació de llot. Malgrat les tasques d’extracció que es porten a cap des del mes de febrer passat, la maniobra tècnica que pretenia dur a terme la Conferència Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ahir, dilluns 7 de juliol, en el pantà no s’ha pogut fer. No obstant això, s’ha instal·lat un sifó provisional per a assegurar el subministrament d’aigua per al regadiu pel canal del Magre.

El desembassament es paralitza per qüestions tècniques

La CHX tenia previst fer un desaigüe per a comprovar el funcionament de la presa de reg de l’embassament de Forata. Una operació amb la qual s’anaven a extraure fins a 14,9 m³/sg pel riu Magre. Així, l’acció posava en avís per precaució les poblacions més pròximes al llit fluvial, així com agricultors, zones esportives i d’acampada. De fet, l’anunci va arribar a generar una certa alarma entre les poblacions llit avall pel temor a danys en camins i camps. Una preocupació que la CHX es va aprestar a desactivar divendres passat. La situació de l’embassament s’esperava favorable i òptima per a tornar a activar la presa, però “la maniobra no ha pogut realitzar-se per qüestions tècniques”, assenyalen des de l’organisme.

Un sifó per a garantir la demanda

No obstant això, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer continuarà “treballant per a reposar la presa tan prompte com siga possible”. Mentrestant, es va instal·lar un sifó provisional com a mesura alternativa a l’obstrucció per llots de les boques de reg. Esta mesura continua permetent el subministrament i la demanda d’aigua per al regadiu pel llit del Magre durant els mesos de bloqueig.

La CHX ajorna la maniobra tècnica / CHX

Quatre mesos extraient sediments

Quan es van fer les primeres estimacions dels sediments, es va xifrar que els murs del pantà havien frenat més de dos milions de metres cúbics de sediments, i s’havia format un tap de sis metres de restes que tapaven les preses de reg. Dos mesos després de l’inici de les extraccions, que van començar en febrer, es van traure 6.000 metres cúbics. I fins a la data n’han llevat 4.000 més que obstruïen directament les eixides. Per això, les condicions s’esperaven favorables.

La situació hídrica de Forata és positiva des del punt de vista de les reserves. Hui dia, l’embassament es troba a quasi el 74 % de la seua capacitat, amb uns 27 hectòmetres cúbics dels 37 màxims que pot albergar. Es tracta d’unes xifres notablement superiors als preocupants registres de l’estiu passat, quan el sistema del Xúquer es trobava en alarma per sequera. Llavors, este mateix embassament contenia poc més de la quinta part del seu límit, és a dir, 8 hm³.