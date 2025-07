El fum de l’incendi de Paüls a Tarragona arriba fins a València

Una forta olor de fum ha arribat a primera hora del matí de hui a València i Alacant a conseqüència del paorós incendi que està devastant el terme municipal de Paüls a Tarragona i que porta ja cremades 2.300 hectàrees, segons l’última actualització de Bombers. A més, al voltant de 2.000 persones de diversos pobles i alguns nuclis de Tortosa es troben en confinament total. Uns 300 efectius treballen en les labors d’extinció de l’incendi.

Segons ha informat Emergències a través del seu compte d’X s’han rebut moltes telefonades des d’esta matinada relacionades amb la presència de fum en àmplies zones de la província d’Alacant. Després de consultes realitzades, este episodi previsiblement pot estar relacionat amb l’incendi que hi ha en curs en el municipi de Paüls (província de Tarragona). També a València, el 112 ha rebut un nombre important de telefonades, cap a les 9:30 hores d’este matí, per una forta olor de fum.

El fum arriba a àmplies zones d’Alacant, a uns 400 quilòmetres

El fum de l’incendi actiu a Paüls ha arribat, durant la passada matinada, a àmplies zones de la província d’Alacant, a uns 400 quilòmetres de distància, i ha provocat nombroses telefonades al 112 d’Emergències en la Comunitat Valenciana i al Consorci Provincial de Bombers.

En la mateixa línia, el Consorci Provincial de Bombers ha assenyalat que el fum de l’incendi ha arribat al litoral nord de la província d’Alacant, a les comarques de la Marina Alta i Baixa i, “molt especialment”, a l’extrem sud, al Baix Segura.

El Consorci ha aclarit que eixa és la causa de l’olor de fum: “No hi ha incendi i, per tant, no hi ha intervenció més enllà d’atendre les telefonades lògiques de preocupació per visualitzar fum i sentir una forta olor a cremat”.